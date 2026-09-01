La mujer, que según trascendió ocupa un cargo en Pico Truncado, impactó a un vehículo estacionado. El episodio quedó registrado en un video.

Una funcionaria municipal chocó borracha y terminó esposada en la caja de una camioneta policial.

Una funcionaria m unicipal de Pico Truncado, en el sudoeste de Santa Cruz , protagonizó un escanadloso episodio al volante de un auto, que quedó registrado en un video edifundido en las últimas horas por distintos medios de la región.

Según trascendió, se trata de Andrea Moreno, quien sería jefa de la Planta de Reciclaje de la localidad que tiene como intendente a Pablo Anabalón.

El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana del sábado 29 de agosto de 2026, pero trascendió recién unos días después cuando se conoció el video que, aparentemente, una persona tomó desde la ventana de una vivienda del lugar.

Qué muestra el video

El video difundido por el sitio Notidiario24 muestra distintos momentos del episodio que se presentó en Pico Truncado.

En las primeras imágenes se ve a la conductora sentada al volante, con la cabeza hacia atrás y la boca abierta, como dormida.

Cuando el cuadro se abre, se advierte que está en el asiento del conductor de un auto que tiene la trompa destrozada y está detenido justo detrás de una camioneta de color blanco, contra la que habría impactado.

El vano intento de retomar camino

En la escena siguiente, se ve que la mujer hace marcha atrás e intenta salir con el volante girado completamente hacia la izquierda, pero vuelve a tocar, esta vez muy despacio, al vehículo de mayor porte que tiene delante y que obviamente le impide avanzar.

Después se advierte un corte de edición y la conductora identificada como Moreno aparece ya esposada por la policía.

Dos policías la conducen hacia la caja trasera de una camioneta policial que tiene el portón abierto e intentan que suba, aunque la mujer parece no ayudar demasiado en el trámite.

El momento en que la funcionaria municipal intenta seguir camino con la trompa del auto ya maltrecha por el choque. Captura Notidiario24

Ante esa situación, se suman un tercer agente y entre los tres se esfuerzan para cargarla en la parte trasera del patrullero.

Cuando cierran la caja, se alcanza a ver que la mujer queda tendida de espaldas del móvil policial, a cielo abierto.

El choque y el test de alcoholemia

Según se informó, la mujer habría chocado la camioneta que pertenecería a una empresa petrolera sin que, aparentemente, ningún otro conductor intervenga en la situación.

De acuerdo con lo indicado por los medios, la circunstancia motivó la intervención de la policía y el test de alcoholemia a Moreno habría arrojado un resultado muy por encima del límite permitido, de con 1,45 gramo por litro de sangre.

Tras el choque, siempre según estas versiones, la funcionaria municipal habría protagonizado un episodio de violencia con los efectivos que llegaron al lugar y esa sería la razón por la que debieron reducirla y llevársela en el patrullero de la manera en que se observa en la filmación.

El fiscal de Santa Cruz que invitó a pelear a un policía

El episodio de Pico Truncado se suma a otros casos de funcionarios públicos que, ante una falta de tránsito o problema vial, reaccionan de mala manera.

Uno de los más resonantes entre los que sucedieron recientemente y que fue noticia a nivel nacional, involucró a un fiscal auxiliar de Caleta Olivia que en octubre de 2025 se negó a un test de alcoholemia en la vecina Comodoro Rivadavia, donde vive, y hasta desafió a viva voz a pelear a un agente de policía, escudándose en su cargo.

Como ahora en Pico Truncado, la escena quedó registrada en un video, en este caso filmada por los propios policías, y rápidamente se viralizó en redes y medios de todo el país.

En el video, el fiscal Fabricio Sachi le decía al policía: "Vos no sabés con quién te estás metiendo. Qué lástima que el lunes pierdas tu trabajo por realizar un test de alcoholemia a un fiscal general".

El episodio derivó en una causa penal contra Sachi por resistencia a la autoridad.

En febrero de este 2026, su defensa pidió el sobreseimiento argumentando que el caso había sido "mediatizado" y que hubo presión externa indebida, en referencia a que la conducta del fiscal fue fuertemente condenada públicamente por autoridades del gobierno chubutense como el ministro de Seguridad.

Sin embargo, el juez rechazó los planteos de la defensa y confirmó la apertura de la investigación en contra de Sacchi.