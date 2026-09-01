Calculan que, si hubiera un deslizamiento, el agua y el barro llegaría a la localidad en 45 minutos. Un demorado proyecto de ordenanza.

Piden protocolos de evacuación para el pueblo de la Patagonia amenazado por una catástrofe como la de Nepal.

Tras la advertencia de científicos del Conicet de que en la Patagonia argentina se podría producir un aluvión y una catástrofe similar a la que ya causó más de 700 muertos en Nepal , una concejal de El Chaltén -la localidad de Santa Cruz amenazada por los desplazamientos naturales- pidió que se tomen medidas urgentes de prevención y protocolos de evacuación.

La concejal Elizabeth Romanelli se refirió al riesgo de un desprendimiento masivo en la zona del glaciar Torre que, según estimaciones científicas, podría inundar de agua y barro puntos clave de El Chaltén en un lapso de entre 45 minutos y una hora.

“En el otoño presenté este proyecto de resolución, solicitando la inmediata intervención de organismos provinciales y municipales, en la redacción de protocolos de evacuación y en los distintos escenarios que podrían darse, en caso que se deslice la ladera del cerro Solo sobre la laguna Torre y produzca el aluvión”, indicó Romanelli.

El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz.

La edil chubutense remarcó que “desde mayo” estuvo disponible “toda la información necesaria para sancionar esta resolución que fue aprobada por el cuerpo de concejales de El Chaltén” y lamentó que “en todo este tiempo nadie ha respondido ni activado, ni “el COE (Centro de Operaciones de Emergencia) municipal ni Protección Civil”.

El Chaltén, con Nepal como espejo

Romanelli señaló que los estudios geológicos y las simulaciones desarrolladas por investigadores de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet confirman un incremento acelerado en los movimientos de suelo en la zona cordillerana.

El fenómeno que amenaza a El Chaltén es conocido técnicamente como GLOF (por su sigla en inglés: glacial lake outburst flood, es decir, inundación por el desborde de un lago glaciar): se trata de un aluvión o desbordamiento violento provocado por el colapso de una pared de roca sobre la cuenca del lago.

La legisladora detalló que las últimas mediciones revelaron que la grieta identificada en la ladera del cerro Solo se desplazó en un solo año tanto cmo en los siete anteriores.

Señaló, asimismo, que que el agua acumulada en la cuenca del glaciar Torre es significativamente mayor que en las primeras simulaciones realizadas en 2018, debido a que el continuo derretimiento formó un segundo cuerpo de agua.

Ante un eventual colapso, se estima que el flujo de agua, sedimento y rocas tardaría entre 45 minutos y una hora en llegar a la localidad descendiendo por el valle del río Fitz Roy.

El Chaltén es uno de los principales centros de trekking de la Argentina. Cada año llegan miles de turistas.

Según precisó Romanelli, un fenómeno de este tipo provocaría la destrucción del puente de acceso a El Chaltén y la inundación de infraestructuras de la franja costera tales como la planta de gas, la central eléctrica y el puesto sanitario.

"Nos enteraríamos después"

"Hay parte de una ladera que se está moviendo lentamente, que proviene del glaciar que está en las cabeceras, y esa ladera desemboca directamente en un lago. Y si eso se cae abruptamente, ese lago puede desbordarse", explicó el científico Diego Winocur, integrante del equipo que viene monitoreando desde hace años la situación del glaciar.

Actualmente, el seguimiento se realiza a través de imágenes satelitales “cada tres o cuatro días”, lo que impide tener un control permanente de riesgos.

Si hubiera un deslizamiento y un aluvión en medio de ese período de tres o cuatro días “nos enteraríamos después de que sucedió”, reconoció la geóloga Daniela Schmidt, que forma parte del mismo equipo científico.

Para la concejal Romanelli, resulta indispensable la fijación de vías de escape, puntos de encuentro seguros para la población local y turistas, y sistemas de alerta acústica.

Por estos días, Parques Nacionales y la organización local Amigos del Parque Nacional Los Glaciares gestionan la instalación de sensores de monitoreo temprano en la montaña para detectar movimientos de masa en tiempo real y ganar minutos críticos ante una posible evacuación.