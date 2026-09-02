La Patagonia se congela por la llegada del aire antártico: vuelven las bajas temperaturas y fuertes vientos

Expertos alertan que las condiciones cambiarán los próximos días y las intensas ráfagas acompañarán el avance de un frente frío. Además se esperan nevadas y lluvias.

A pocos días del inicio de septiembre y ya en la cuenta regresiva para quienes esperan la Primavera , se advierte que los próximos días podrían tener un cambio brusco y nuevamente el frío se haría sentir con gran intensidad en varias regiones del país.

El clima comenzará a cambiar en la Patagonia a partir de este miércoles, con el avance de distintos sistemas que modificarán las condiciones climáticas en varias zonas. El escenario estará marcado por viento, inestabilidad y un progresivo descenso de las temperaturas.

En las últimas horas, el sitio especializado Meteored señaló que a partir de este jueves 3 de septiembre comenzará a ingresar aire antártico , acompañado por fuertes ráfagas de viento y nuevas nevadas.

El descenso térmico se intensificará durante el fin de semana y alcanzará a toda la Patagonia, dando lugar a jornadas mucho más frías.

La llegada de un aire antártico traerá bajas temperaturas y vientos fuertes

Los experto advierten que un sistema de baja presión avanzará desde el centro de la región hacia la costa de Chubut y luego se desplazará sobre el océano Atlántico. Si bien no se tratará de una baja particularmente profunda, favorecerá el ingreso de un frente frío sobre el norte patagónico.

Al mismo tiempo, un segundo frente comenzará a avanzar desde latitudes antárticas hacia el extremo sur. La interacción entre ambos sistemas aumentará el gradiente de presión, provocando vientos fuertes con ráfagas que superarían los 70 km/h en el extremo sur de Santa Cruz, además de sectores del centro y norte de Tierra del Fuego.

Según precisaron, más al sur, la ciudad de Ushuaia tendrá lluvias y nevadas, con una temperatura máxima cercana a 2 °C.

El SMN alertó que el mes de julio traerá el día más frío del año.

Durante el jueves 3 se profundizará la circulación del sudoeste y comenzará a ingresar progresivamente una masa de aire mucho más fría de origen antártico. El cambio abarcará prácticamente toda la Patagonia, aunque inicialmente sus efectos más evidentes se sentirán sobre el centro y sur de la región.

El aumento del gradiente de presión generará nuevamente fuertes vientos. Al oeste de la ciudad de Zapala, en Neuquén algunas ráfagas podrán superar los 80 km/h, mientras sectores de las estepas de Río Negro, Chubut y Santa Cruz podrán alcanzar valores cercanos a 70-75 km/h. Incluso el Alto Valle tendrá períodos ventosos, con ráfagas que podrían rondar los 50 km/h.

Por otro lado, advirtieron que las precipitaciones estarán concentradas principalmente sobre el extremo sur y sectores cordilleranos.

Habrá chaparrones de nieve dispersos sobre la cordillera de Santa Cruz y una combinación de lluvia, agua-nieve y nieve en Tierra del Fuego, con mayor probabilidad de nevadas hacia el sur de la isla. Ushuaia y Río Grande tendrán máximas cercanas a apenas 2 °C.

Descenso térmico y persistirá el viento fuerte

Durante el viernes 4 de septiembre el aire frío habrá avanzado sobre gran parte de la región y el descenso de las temperaturas comenzará a hacerse mucho más notorio. Este enfriamiento será la antesala de un fin de semana todavía más frío, mientras la circulación del sur y sudeste continuará dominando amplios sectores patagónicos.

Podrán aparecer chaparrones de nieve sobre sectores elevados de la estepa de Santa Cruz, mientras en la costa predominarán lluvias y precipitaciones mixtas. También habrá chaparrones sobre la costa de Chubut y Río Negro.

En Esquel, las lluvias podrán transformarse en nieve entre la tarde y la noche, mientras en sectores altos de la Línea Sur rionegrina tampoco se descartan nevadas aisladas.

El SMN emitió una serie de alertas para este viernes.

El viento seguirá siendo uno de los fenómenos más destacados con muy baja sensación térmica. Sobre el centro y noreste de Santa Cruz las ráfagas podrán alcanzar 80 km/h, mientras Comodoro Rivadavia y sectores costeros continuarán muy ventosos.

En tanto que, Ushuaia permanecerá bajo condiciones plenamente invernales, con nevadas durante las primeras horas y temperaturas muy bajas, mientras más al norte el Alto Valle todavía alcanzará valores cercanos a 15 °C antes de que el aire frío continúe avanzando durante el fin de semana.