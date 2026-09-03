La Policía actuó de oficio tras las versiones de un fenómeno paranormal y fue a inspeccionar la estancia. Para el comisario, no hay dudas acerca de lo ocurrido.

Caballos mutilados y luces misteriosas en el cielo: se supo qué había pasado.

El testimonio de un hacendado de la provincia de Chubut que encontró cinco caballos de su propiedad muertos y con mutilaciones en ojos, orejas y lenguas, generó una enorme inquietud, en especial cuando se conocieron versiones de otras personas de la zona que dijeron ver luces misteriosas en el cielo.

Francisco Quilodrán es el propietario del campo ubicado en las afueras de la localidad de Río Mayo que contó que halló los cuerpos de los equinos -dos caballos y tres yeguas- con extrañas mutilaciones y dijo que “nunca había visto algo así”.

Tras el extraño hallazgo, el jefe de la Unidad Regional de la Policía de Comodoro Rivadavia , Cristian Mulero , dio la versión oficial acerca de la investigación posterior realizada por la fuerza de seguridad y descartó que se hubiera tratado de un fenómeno paranormal o extraterrestre.

Chubut: lo que contó el dueño del campo

Quilodrán contó que a sus cinco animales les faltaba la lengua, partes internas, una oreja, la mandíbula y la zona del cogote.

Caballos mutilados, luces en el cielo y misterio develado en un campo de Chubut.

“La parte de la lengua la tienen cortada atrás, como con un láser", detalló.

Y agregó: "No tienen lengua y el ojo está blanco. Y no son animales que están muertos hace un mes. Adentro, se ve clarito, es como que le han puesto un caño por la parte de atrás, y la parte de la carretilla está quemada. Es impresionante verlo", describió.

Otros detalles que le llamaron la atención fueron que no había sangre derramada ni olor “a muerto”, ni tampoco se advertía ningún accionar de carroñeros. “Ningún animal se acercó a comerlos", afirmó el hacendado.

Varios mensajes que le llegaron a Quilodrán después de que difundió las imágenes hablaron de luces misteriosas observadas en la zona durante los días anteriores.

"Una luz tipo plato, con una cola"

Quilodrán dijo que personas que se dirigían a trabajar a la planta de agua mineral Orizon habrían visto, entre diez y quince días antes del hallazgo, una luz inusual en la zona, que describieron como “una luz tipo plato, con una cola” pero no pudieron fotografiar.

“Cuando bajaron de la Trafic en la que iban para filmarla o sacar fotos, desapareció”, afirmó.

Francisco Quilodrán, el hombre que encontró los caballos mutilados en Chubut.

Debido a la trascendencia que gan el caso, la Policía del Chubut decidió intervenir de oficio.

La versión de la Policía

Según aseguró el comisario Mulero, agentes de la Comisaría de Río Mayo fueron hacia el establecimiento ganadero La Lucía y allí hallaron los caballos.

“Se encontraban muertos desde hacía ya un tiempo. Al inspeccionar el lugar, no se detectó la presencia de personas ajenas, ni indicios de un delito de abigeato, ni rastros de perforaciones por cuchillo que hicieran presumir un factor externo", le dijo al noticiero Ahora en Comodoro.

Acerca de los rumores referidos a fuerzas sobrenaturales, el comisario fue firme: "Nosotros trabajamos sobre evidencias científicas, no sobre teorías o rumores. Toda esta idea de fenómenos sobrenaturales, luces en el cielo o mutilaciones es un mito rural".

"El sol, el viento y la deshidratación hacen que la piel se seque y se contraiga rápidamente sobre los huesos”, indicó.

Afirmó, también, que “las lesiones en las zonas blandas y húmedas de los cuerpos tienen que ver con la acción natural de animales carroñeros, aves rapaces o insectos, que es lo primero que consumen".

Respecto del hecho de que hubieran muerto cinco animales casi a la vez, Mulero señaló que suele ser un fenómeno vinculado a las duras condiciones de la estepa.

"En estas zonas despobladas suele pasar por el clima, la falta de agua, escasez de pasturas o porque los animales comieron algo en determinada zona que les cayó mal", explicó.