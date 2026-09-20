Tras el alerta por vientos y nevadas, cuál es el paso fronterizo que se encuentra cerrado

El cierre del cruce al país vecino es debido a las condiciones climáticas. Cómo se encuentran el resto de los cruces hacia el país vecino.

En las últimas horas se confirmó que uno de los pasos fronterizos más transitados hacia Chile se encuentra cerrado este domingo, por lo que se recomienda a los viajeros y tránsito en general buscar alternativas para cruzar al país vecino.

Desde Vialidad Nacional indicaron que de igual manera el tránsito en diversos cruces de la provincia de Neuquén deberá ser con precaución, ya que rige una alerta por lluvia viento y nieve para toda la jornada .

Tanto el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) emitieron alertas a la población para evitar ponerse en riesgo ante ambos fenómenos.

Se trata del paso fronterizo Pino Hachado el que se encuentra cerrado por nevadas. La calzada cuenta con acumulación de nieve y hielo, por lo que hay baja adherencia a la cinta asfáltica.

En las últimas horas se conoció que estará intransitable durante toda la jornada debido a la situación climática. Equipos se encuentran trabajando en la zona y hay una posible caída de piedras en el km 48.

La situación de otros pasos fronterizos

De acuerdo al parte oficial emitido este domingo, se conoció que el paso internacional Cardenal Samoré permanece habilitado para todo tipo de vehículos. Desde Vialidad detallaron que la calzada se encuentra mojada y hay baja adherencia por nieve ligera.

Se recomienda mantener distancias de frenado y evitar maniobras de sobrepaso como también estar atento por la lluvia y fuertes ráfagas de viento en sectores. La portación de cadenas es obligatoria.

El paso fronterizo Icalma está habilitado. Se recomienda preocaución ya que hay una lluvia ligera y se esperan nevadas fuertes por la tarde. Por último Mamuil Malal, que une la ciudad de Junín de los Andes con Curarrehue, también se encuentra habilitado y se esperan lluvias intensas y vientos fuertes.

En ambos pasos internacionales se indica la portación y uso de cadenas de forma obligatoria.

El próximo martes 22, las autoridades indicaron que se prevé la realización de un corte provisorio de la circulación por el paso internacional Mamuil Malal entre las 12:00 y las 20:00, debido tareas de construcción de la traza.

Toda la provincia de Neuquén está bajo alerta por vientos y nevadas

El SMN informó que toda la provincia estará bajo alerta amarilla este domingo, en gran parte debido a las intensas ráfagas de viento, y naranja por las nevadas en la previa de la primavera. Para la ciudad de Neuquén se anticipó que estará mayormente nublado por la madrugada con viento de hasta 41 kilómetros por hora y ráfagas entre 70 y 78 kilómetros por hora.

Hacia la tarde se incrementará la intensidad del viento, será de hasta 60 kilómetros por hora y las ráfagas estarán cercanas a los 100 kilómetros por hora, situación que se extenderá hasta finalizar la jornada. La mínima será de 12 grados y la máxima no superará los 22 grados.

La alerta naranja por nevadas corresponde a la zona cordillerana, donde se verán afectadas la Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches y Cordillera de Ñorquín. Castigará fuertemente en horas de la madrugada, aunque la alerta por nevada pasará a amarilla hasta la tarde.