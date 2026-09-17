Se advierte una jornada con fenómenos intensos y piden extremar las precauciones. Además, se alertó por intensas nevadas en los últimos días de invierno.

Vientos que superarán los 90 km/, lluvias de hasta 60 mm y tormentas: la alerta del SMN.

Ya en la cuenta regresiva de la Primavera, los días comienzan a marcar cierta inestabilidad, pero advirtieron que el tiempo se presentará complicado en distintos puntos del país en las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por diferentes fenómenos que pueden desarrollarse durante la jornada del viernes, entre ellos tormentas, fuertes vientos y nevadas , con áreas afectadas que se extienden desde el centro y norte del país hasta la región patagónica.

El escenario no será igual en todas las provincias y se actualizarán de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.

Alerta por tormentas: qué zonas serán las más afectadas

Uno de los principales fenómenos previstos para este viernes serán las tormentas, que podrían presentarse con distintos niveles de intensidad. Es por eso que el SMN lanzó una alerta amarillo para este viernes.

La zona afectada es la provincia de Formosa, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Las tormentas pueden estar acompañadas por lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo. Estos fenómenos pueden provocar anegamientos temporarios, caída de ramas y árboles, interrupciones del servicio eléctrico y dificultades para circular.

Fuertes vientos que superarán los 90 km/h

El viento será otro de los protagonistas de la jornada del viernes en diferentes sectores del territorio argentino.

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. También existe riesgo de caída de ramas, árboles, postes, carteles y otros elementos que no se encuentren correctamente asegurados.

La alerta está vigente para el sur de Chubut y norte y centro de Santa Cruz.

Por eso, ante un episodio de viento fuerte, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse alejado de árboles y estructuras que puedan desprenderse.

Fuertes nevadas: en qué zonas impactará la alerta

El panorama será particularmente invernal en sectores de la cordillera, donde el SMN mantiene el seguimiento de posibles nevadas. En las regiones de menor elevación, las precipitaciones pueden ser en forma de lluvia y nieve mezclada o lluvia.

La presencia de nieve puede generar acumulación sobre las rutas y caminos, además de calzadas resbaladizas y reducción de la visibilidad, especialmente cuando las precipitaciones se combinan con viento.

Las zonas afectadas serán: oeste de Catamarca, San Juan y La Rioja, donde se esperan valores totales de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, que pueden ser superados de forma local.

En las zonas de montaña, las condiciones pueden deteriorarse rápidamente. La circulación vehicular puede verse afectada por la presencia de hielo y nieve, por lo que quienes tengan previsto viajar deberán consultar previamente el estado de las rutas y las actualizaciones meteorológicas.

La recomendación para la población es revisar el nivel de alerta correspondiente a su localidad antes de salir y prestar atención a las actualizaciones del SMN durante la jornada e informarse por los canales oficiales.