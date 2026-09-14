Una intensa nevada afectará a la Patagonia y se esperan temperaturas extremas: la alerta del SMN

A una semana del inicio de la Primavera, el frío se hace sentir con intensidad y se pronostica un frío extremo. Cuáles serán las zonas más afectadas.

El frío sigue haciéndose sentir con intensidad en el comienzo de semana, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por nevadas que afectarán este lunes a la Patagonia.

El fenómeno puede generar acumulación sobre caminos y rutas, dificultades para circular y cambios rápidos en las condiciones meteorológicas.

Según el organismo, se prevén acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 centímetros, aunque en determinados puntos podrían registrarse valores superiores. La intensidad no será necesariamente uniforme y dependerá de las condiciones particulares de cada zona.

El fenómeno tendrá mayor incidencia en sectores elevados, donde las precipitaciones tendrán más posibilidades de presentarse en forma de nieve. En áreas de menor altura, en cambio, puede alternarse con lluvia.

El alerta amarilla fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para sectores de Santa Cruz donde se esperan nevadas persistentes y de intensidad variable durante la jornada.

La extensión del alerta implica que las condiciones invernales no estarán concentradas únicamente en el extremo cordillerano de la provincia, sino que también pueden alcanzar sectores de meseta.

Santa Cruz tendrá así un comienzo de semana marcado por un escenario meteorológico invernal, con nieve en amplios sectores y lluvias en otras áreas. La atención estará especialmente puesta en la evolución de las precipitaciones y en el estado de las rutas, que puede cambiar rápidamente a medida que avance el día.

Alerta amarilla por temperaturas extremas: qué zonas estarán afectadas

El SMN emitió una alerta amarilla por frío extremo para este lunes, y afectará a varias provincias.

Y advirtieron que este tipo de fenómenos meteorológicos de este tipo pueden ser peligrosos sobre todo para los grupos de riesgo como niños y niñas, mayores de 65 años o con enfermedades crónicas.

Las zonas afectadas por frío extremo

Buenos Aires .

. Neuquén .

. Mendoza .

. San Luis .

. Córdoba .

. La Rioja.

Catamarca.

Tucumán.

El SMN establece las alertas comparando las temperaturas pronosticadas con los registros históricos de cada zona del país. Cuando se esperan valores mucho más bajos que los habituales para esa época del año, se considera que existe un evento de frío extremo.

Además de la intensidad del frío, el organismo también tiene en cuenta cuántos días seguidos durará el fenómeno. Cuanto más bajas sean las temperaturas y mayor sea su persistencia, más alto será el nivel de alerta, que puede pasar de amarillo a naranja o rojo según el riesgo para la salud de la población.

De acuerdo al ranking del organismo, la ciudad más fría del país este lunes es Río Gallegos con una sensación térmica que alcanza los 10.3°C bajo cero, seguida por Malargüe con 5°C bajo cero y Chapelco con 6°Cn bajo cero.

Las recomendaciones ante la nieve

Ante este escenario, se recomienda evitar los desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad y extremar los cuidados si es imprescindible circular.

En caso de viajar, es conveniente llevar abrigo suficiente, mantener el tanque con combustible, contar con elementos adecuados para condiciones invernales y consultar previamente los reportes oficiales sobre las rutas.

En las viviendas, también se aconseja mantener una ventilación adecuada cuando se utilizan artefactos de calefacción y controlar su correcto funcionamiento.

El SMN continuará siguiendo la evolución del fenómeno y actualizará sus avisos de acuerdo con los cambios que puedan registrarse durante la jornada.