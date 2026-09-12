Vuelco fatal en Ruta 237: quién era la joven mujer de 30 años que murió

La tragedia ocurrida este viernes por la tarde dejó a una mujer sin vida. Sus padres y su pequeño hijo se salvaron.

La mujer de 30 años falleció este viernes luego de un vuelco en Ruta 237.

El trágico vuelco ocurrido este viernes sobre la Ruta 237 , en cercanías de Villa El Chocón , terminó con la vida de una mujer que viajaba junto a su familia desde Chile hacia Allen. El siniestro vial se produjo durante la tarde y es investigado para determinar las circunstancias en las que el vehículo perdió el control.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30, a la altura del kilómetro 1302, en la zona conocida como Cañadón Escondido, a unos 9 kilómetros de Villa El Chocón en dirección a Picún Leufú. Por razones que todavía son materia de investigación, un Renault Fluence blanco terminó volcando luego de desviarse de la calzada.

La víctima fue identificada como Marilyn Valenzuela, de 30 años, oriunda de Allen y residente del barrio Progreso de esa ciudad. Valenzuela conducía el Renault Fluence y viajaba junto a su madre, de 58 años; su padre, de 59; y su hijo de 2 años, quien iba en una sillita de seguridad.

Cómo ocurrió el vuelco en la Ruta 237

De acuerdo con los primeros datos recabados por el personal que intervino en el lugar, el vehículo habría mordido la banquina mientras circulaba por ese sector de la Ruta 237. Tras perder el control, el Renault Fluence habría realizado al menos dos tumbos antes de quedar detenido a un costado de la ruta.

El siniestro ocurrió en un tramo donde se encuentran dos curvas consecutivas. Además, la banquina presenta un desnivel de entre 10 y 15 centímetros respecto de la calzada, una condición que puede generar una maniobra peligrosa cuando un vehículo se desvía de su trayectoria.

Una de las hipótesis que analiza la investigación apunta a que el automóvil podría haber circulado a una velocidad elevada. Sin embargo, las circunstancias precisas que provocaron el despiste todavía son materia de las actuaciones y las pericias realizadas sobre el lugar y el vehículo.

El impacto que sufrió la conductora

Como consecuencia del vuelco, Valenzuela recibió un fuerte impacto en la cabeza. Según la información aportada por las autoridades que intervinieron en el operativo, las lesiones sufridas podrían haber provocado su muerte de manera prácticamente instantánea.

Los otros tres ocupantes del vehículo también fueron asistidos en el lugar. El padre de la conductora, de 59 años, fue trasladado en ambulancia al hospital de Villa El Chocón, mientras que su madre fue derivada a un centro asistencial de Cutral Co para recibir atención médica.

El niño de 2 años, que viajaba en la sillita correspondiente y llevaba colocado el cinturón de seguridad, no sufrió lesiones como consecuencia del vuelco.

La familia viajaba desde Chile hacia Allen

Según los primeros datos aportados por los efectivos que trabajaron en el lugar, todos los ocupantes del Renault Fluence llevaban colocado el cinturón de seguridad al momento del accidente.

La familia había iniciado el viaje en Chile y se dirigía hacia Allen, ciudad de la que eran oriundos. Tras el fatal desenlace, las autoridades continúan con las actuaciones destinadas a establecer con precisión cómo se produjo la pérdida de control del vehículo.

En el operativo trabajaron bomberos de Villa El Chocón, personal de la División Tránsito de Neuquén y efectivos de la Policía de la provincia. Las tareas estuvieron orientadas a asistir a los ocupantes, preservar la zona del siniestro y avanzar con las primeras pericias.