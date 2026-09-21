Un solo neuquino invicto, un recuperado y definición abierta en los grupos del Regional Amateur

Se disputó la cuarta fecha del certamen 2026 que otorgará cuatro ascensos al próximo Federal A.

San Patricio del Chañar volvió a demostrar que atraviesa un gran momento en el Regional Amateur . El conjunto neuquino se hizo fuerte en una cancha siempre complicada y derrotó 3-2 a Deportivo Roca , en el Luis Maiolino, por la cuarta fecha de la competencia. Con este resultado, el Santo llegó a 8 puntos y se mantiene como uno de los equipos que pelea por la clasificación en la Zona 11 .

El equipo de El Chañar golpeó rápido y condicionó al local desde el comienzo. Iban apenas 4 minutos, cuando Franco Morales aprovechó un error defensivo y sacó un potente derechazo desde afuera del área que terminó en el fondo del arco defendido por Bruno Corsi.

Roca intentó reaccionar, pero San Patricio volvió a pegar. A los 27', Bernardo Deliso apareció para marcar el 2-0 y darle todavía más tranquilidad al conjunto neuquino.

El Naranja descontó antes del descanso. Luego de un tiro libre, Villegas ganó de cabeza y convirtió el 1-2. San Patricio reclamó que la pelota no había ingresado, pero el árbitro Emilio Cubría convalidó la conquista.

En el complemento, el Santo volvió a encontrar el camino del gol. Pasando el cuarto de hora, Deliso anotó su doblete para el 3-1, que lo convirtió en la figura de la tarde.

Deportivo Roca fue por la remontada y tuvo varias situaciones para acercarse. Sin embargo, el arquero neuquino Marcos González respondió cuando fue exigido. Cuando parecía que San Patricio se encaminaba a una victoria más cómoda, Marcos Gudiño descontó sobre el final.

Los últimos minutos fueron de sufrimiento para el equipo del Chañar, que logró sostener la ventaja y se llevó tres puntos de enorme valor desde el Luis Maiolino.

Los neuquinos de la Zona 11

En el otro encuentro de la zona, La Amistad consiguió su primera victoria del torneo al imponerse 2-0 sobre Unión de Allen como visitante. Santiago Gómez e Ivo Molinari marcaron los goles del conjunto cipoleño, que llegó a los 5 puntos.

Con estos resultados, San Patricio es uno de los grandes protagonistas del grupo, mientras que La Amistad también se mantiene en la pelea por avanzar de ronda.

Independiente reaccionó y dejó atrás a Maronese

La Zona 12 tuvo un duelo completamente neuquino entre Maronese e Independiente. El Dino comenzó ganando en La Chacra con un gol de Jeremías Fonseca, pero el Rojo reaccionó y terminó quedándose con una victoria contundente por 3-1.

Omar Novoa

Julián Martín marcó el empate para Independiente y, antes del descanso, Hernán Azaguate dio vuelta el marcador. En el tramo final, Marcelo Muñoz apareció para sellar el 3-1.

El triunfo le permitió al Rojo alcanzar los 5 puntos y trepar en la tabla. En la próxima jornada tendrá otro compromiso clave, ya que visitará a Río Grande.

Omar Novoa

Río Grande dio el golpe en Cutral Co

El otro gran resultado para un equipo neuquino lo consiguió Río Grande, que sorprendió a Alianza en el Coloso del Ruca Quimey y lo derrotó por la mínima.

El conjunto cutralquense llegaba con puntaje ideal y había comenzado el torneo con una goleada sobre Río Grande, pero esta vez el equipo visitante se tomó revancha. Bautista Retamozo aprovechó un centro pasado y definió bárbaro en el segundo palo.

Alianza, que acumula 9 puntos, continúa liderando la zona, mientras que Río Grande llegó a 4 unidades y mantiene sus posibilidades de clasificación.

El panorama de los neuquinos

Con dos fechas por delante, San Patricio del Chañar, Independiente, Maronese, Río Grande y Alianza mantienen distintos objetivos dentro de la competencia. El Santo quedó muy bien posicionado en la Zona 11, mientras que en la Zona 12 la pelea se mantiene abierta detrás de Alianza.

La próxima fecha será determinante para los cuatro representantes neuquinos de la Zona 12: Independiente visitará a Río Grande, mientras que Alianza y Maronese buscarán recuperar terreno en el tramo decisivo del Regional Amateur.