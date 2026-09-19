Con un golazo de Lucas Blondel: Huracán le ganó a River en el Monumental

El Globo se impuso 2-1, cortó la racha de tres triunfos de Ponzio y hay preocupación por las lesiones de Almada y Andrada.

Huracán se impuso de visitante ante River por 2 a 1 por la décima fecha en la Zona B del Torneo Clausura , cortándole la racha que tenía de tres partidos al hilo desde que asumió Leonardo Ponzio .

Los goles para que el “Globo” le ganara al “Millonario” fueron de Óscar Cortéz a los 9 minutos del partido, tras un centro desde la izquierda que se metió en el arco de Santiago Beltrán , y Lucas Blondel a los 35 del complemento con un remate desde fuera del área; mientras que Tomás Galván descontó para el equipo de Núñez con un remate desde la media luna del área.

La noche empezó torcida para River incluso antes de quedar en desventaja. A los cinco minutos, Thiago Almada sintió una molestia en el cuádriceps derecho después de intentar un pase para Sebastián Driussi . El mediapunta quiso continuar, pero el dolor lo obligó a pedir rápidamente el cambio y fue reemplazado por Lucas Beltrán .

Prácticamente en la jugada siguiente llegó el 1-0 de Huracán. Cortés ejecutó un tiro libre cerrado desde la izquierda que atravesó toda el área sin encontrar desvíos y sorprendió a Santiago Beltrán, quien reaccionó tarde esperando un toque previo.

¿Qué quiso hacer el Chino? Martínez Quarta SE AGACHÓ, la pelota pasó, y el centro de Cortés se transformó en el 1-0 de Huracán ante River en el Monumental.



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El conjunto local intentó responder y tuvo una buena oportunidad por medio de Driussi, pero Hernán Galíndez apareció para evitar el empate. Cuando River buscaba acomodarse, sufrió otra baja importante: a los 35 minutos, Tobías Andrada pidió salir por una molestia en el aductor derecho. Mauro Arambarri ingresó en su lugar y el joven mediocampista terminó el primer tiempo en el banco con hielo en la zona afectada.

Las dos lesiones generaron preocupación no solamente en Núñez. Tanto Almada como Andrada fueron convocados por Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la Selección Argentina y deberán someterse a estudios para determinar la gravedad de sus respectivas molestias.

River reaccionó, pero Blondel tuvo la última palabra

En el segundo tiempo, el equipo de Ponzio adelantó sus líneas y encontró rápidamente una acción que parecía darle el empate. Driussi convirtió, pero el gol fue anulado por un fuera de juego previo.

La igualdad finalmente llegó a los 17 minutos del complemento. Tomás Galván recibió cerca de la medialuna del área y sacó un potente remate que se metió en el ángulo derecho de Galíndez para establecer el 1-1.

¡¡GALVÁN, EL DE LOS GOLAZOS DE RIVER!! ¡¡FIERRAZO AL ÁNGULO DE TOMY, DESDE AFUERA DEL ÁREA, PARA EL 1-1 ANTE HURACÁN EN EL MONUMENTAL!!



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Cuando parecía que River podía aprovechar el envión y completar la remontada, Huracán volvió a golpear. A los 35 minutos, Lucas Blondel encontró espacio entre los defensores locales, avanzó y sacó un disparo rasante desde afuera del área que venció a Beltrán para devolverle la ventaja al conjunto dirigido por Diego Martínez.

¡¡UN EX-BOCA AMARGA AL RIVER DEL LEÓN!! ¡¡BLONDEL CORTÓ LA CANCHA Y TERMINÓ LA JUGADA CON UN GRAN ZAPATAZO PARA EL 2-1 DE HURACÁN EN EL MONUMENTAL!!



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En el tramo final, ambos entrenadores movieron los bancos. Francisco Ortega reemplazó a Marcos Acuña en River, mientras que el Globo refrescó el equipo con los ingresos de Lautaro Mora, Hugo Nervo, Emmanuel Ojeda, Leandro Lescano y Juan Bisanz.

El 2-1 no volvió a modificarse y Huracán consiguió un triunfo de enorme valor en el Monumental. Para River, además de perder el invicto de Ponzio, la principal preocupación quedó puesta en las lesiones de Almada y Andrada.