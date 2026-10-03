Regional Amateur: sorpresivo fallo transforma el partido entre San Patricio y La Amistad en una final

El Consejo Federal le otorgó los puntos a Deportivo Roca, que avanzó de ronda, y dejó la segunda plaza de la Zona 11 abierta hasta el cierre.

Un fallo del Consejo Federal modificó por completo el panorama de la Zona 11 del Regional Amateur cuando resta apenas una fecha para terminar la fase de grupos. El organismo hizo lugar a la protesta presentada por Deportivo Roca por la incorrecta inscripción de un futbolista de San Patricio y dio por ganado 2-0 al Naranja el encuentro que originalmente había terminado 3-2 para el conjunto de El Chañar .

La resolución tuvo efecto inmediato sobre las posiciones. Deportivo Roca pasó a tener 9 puntos , quedó como líder y aseguró matemáticamente su clasificación a la próxima instancia. San Patricio retrocedió a 8 unidades, La Amistad quedó con 6 y Unión Alem Progresista cierra con 3.

De esta manera, el duelo que San Patricio y La Amistad disputarán este sábado en El Chañar se convirtió prácticamente en una final por el segundo boleto. Al local le alcanzará con no perder para acompañar a Roca, mientras que el conjunto de Cipolletti necesita una victoria para superarlo en la tabla y quedarse con la clasificación.

NQN Deportivo.

El reclamo estuvo relacionado con la situación de Leo Jeremías Dulcich, quien había registrado movimientos por tres clubes durante 2026. Deportivo Roca detectó la irregularidad luego de su derrota ante San Patricio y presentó la protesta dentro de los plazos correspondientes, aportando la documentación que terminó siendo considerada válida por el Tribunal.

El jugador ya había participado anteriormente en otros encuentros. Desde Unión Alem Progresista también estaban al tanto de la situación, aunque no se realizó un reclamo dentro del período habilitado y aquellos resultados no sufrieron modificaciones.

Roca asumió el riesgo y terminó clasificado

La decisión de reclamar no estuvo exenta de riesgo para el club roquense. Una protesta que no prosperara podía representar un costo de entre 4 y 5 millones de pesos, pero el fallo favorable evitó ese escenario y terminó entregándole al Naranja mucho más que tres puntos: la clasificación anticipada.

Además de modificar el resultado, el Consejo Federal sancionó a San Patricio con una multa de 2.250.000 pesos. Dulcich, por su parte, recibió cinco fechas de suspensión.

El expediente no se cerrará allí. La documentación también fue elevada al Comité Ejecutivo del Consejo Federal, que analizará la situación del jugador y las distintas transferencias que realizó durante este año.

El fallo cambió de manera radical un grupo que parecía tener otro desenlace. San Patricio había llegado a la última jornada invicto y con la clasificación prácticamente asegurada, pero la pérdida del partido ante Roca en los escritorios volvió a abrir la pelea.

La resolución también le agregó presión a San Patricio, que pasó de tener prácticamente asegurado su lugar a depender del resultado de la última fecha. La Amistad, en cambio, recibió una oportunidad inesperada y llegará a El Chañar sabiendo que un triunfo le permite meterse en la próxima ronda.

Ahora, Deportivo Roca observa el cierre desde una posición mucho más cómoda, ya clasificado con 9 unidades. Toda la atención quedará puesta en El Chañar, donde San Patricio y La Amistad definirán cara a cara quién se queda con el segundo lugar y continúa su camino en el Regional Amateur.