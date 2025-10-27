Lola, la hija de Pamela David, con solo 13 años deslumbró en la pasarela: las fotos de su destaque

La joven participó junto a su madre de la gala de la revista Caras y se destacó por su elegancia y glamour.

Cómo está Lola, la hija de Pamela David, que con solo 13 años deslumbró en la pasarela

En un homenaje por el Día de la Madre , la revista Caras reunió a varias famosas con sus hijos en una mega gala llena de glamour que tuvo lugar en la cancha de River . Muchas de las celebridades más reconocidas del país se acercaron al Estadio Monumental para disfrutar de una jornada llena de emoción y de moda.

Daniela Urzi, Geraldine Neumann, Barby Franco, Luciana Salazar, María Susini, Connie Mosqueira, Cande Ruggeri y Panam fueron algunas de las presentes. Y entre las parejas de madres e hijos que desfilaron por las pasarelas, una de las que más se destacó fue la de Pamela David junto a la joven Lola , su hija de 13 años producto de la relación con el empresario Daniel Vila .

La conductora de América TV se mostró luciendo un vestido creación de Adot/Pinheiro en color verde menta, con escote profundo en V y falda amplia de caída fluida. La cintura estaba marcada por una faja satinada en color plata, anudada en el lateral. El diseño, con líneas simples pero muy favorecedoras, realzó su figura y la ubicó como una de las mujeres más elegantes del evento.

pamela1 Pamela David y su hija Lola, entre las más destacadas en la gala de la revista Caras por el Día de la Madre. Revista Caras

Lola Vila también tuvo un modelo del mismo diseñador que su madre, con un vestido plateado con transparencias completamente cubierto de lentejuelas que reflejan la luz con intensidad. Con el cabello suelto y un maquillaje natural, la joven completó un look moderno y sofisticado, a la altura de las grandes alfombras rojas.

Como parte del evento, madres e hijos se sometieron a un divertido ping pong, que sacó a relucir mucho de su relación y su personalidad. Entre risas, Lola reconoció que su madre no cocina, reveló que la tiene bloqueada en las redes sociales y que a veces intenta hacerse la adolescente, pero “no le sale”. Sin embargo, también aseguró que siempre que necesita algo, sabe que puede contar con ella.

En tanto, Pamela David reveló cómo es el vínculo con su hija. “La veo a Lola y me hace acordar mucho a mí, hace cosas similares. A la vez quiero que trace su propio camino y sea feliz”, dijo. Y remarcó que, si bien es “muy de su papá“, también es “re amorosa” con ella. “A mis hijos les inculco la felicidad”, concluyó.

pamela2 Pamela David y Lola Vila fueron pura elegancia y glamour.

Celebridades, moda y glamour en la gala de la revista Caras

Luciana Salazar no quiso perderse el evento y se mostró con un diseño de zibeline color ocean con maxi pollera de Adot/Pinheiro. El vestido con escote pronunciado en V y cintura ceñida, equilibra a la perfección sensualidad y elegancia. Su hija, la pequeña Matilda Salazar, compartió diseñador y llevó un vestido Jackie de tono azul con falda amplia hasta la rodilla y un detalle floral en la cintura que aportaba un toque lúdico y delicado.

luli Luciana Salazar y su hija Matilda compartieron diseñador y color de vestido. Revista Caras

Por su lado, Barby Franco y Sarah Burlando eligieron un vestido de princesa de avant garde, encorsetado en color rosa orquídea, bordado a mano con detalles de moños y transparencias en las piernas. La pieza fue diseñada por Verónica de la Canal. La pequeña deslumbró en su llegada con un pequeño auto rosa que se robó todas las miradas. Lució un atuendo de falda voluminosa y detalles brillantes; además, sumó una corona con flores a juego.

barby Barby Franco y su hija Sarah Burlando, con el rosa como predominante en sus looks. Revista Caras

Geraldine Neumann asistió con su hija, Helena Otamendi. La modelo lució un vestido largo strapless en tono negro con amplias franjas diagonales en color crema. El diseño deja los hombros al descubierto y se ajusta al cuerpo, mientras que la falda con amplitud. Por su parte, la joven cantante llevó un atuendo similar a su madre, con breteles finos pero con líneas cruzadas.