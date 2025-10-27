El Mercado Concentrador del Neuquén modificará su horario de atención

Desde el 3 de noviembre funcionará de lunes a viernes, de 6 a 11, a fin de ofrecer mejores condiciones a operadores, productores y compradores.

El Mercado Concentrador del Neuquén (MCN) implementará un nuevo horario de atención adaptado a la temporada de verano . A partir del lunes 3 de noviembre, abrirá sus puertas de lunes a viernes, de 6 a 11, permaneciendo cerrado los sábados y domingos .

Como cada año, este cambio responde a diversos motivos: por un lado, aprovechar las primeras horas del día para ofrecer mejores condiciones de trabajo a operadores, productores y compradores, evitando las altas temperaturas. Por otro lado, busca preservar la calidad y frescura de los alimentos, que no deben estar expuestos a condiciones inadecuadas.

De esta manera, el Mercado reafirma su compromiso con la eficiencia, la calidad de los productos y la comodidad tanto de sus clientes como de sus trabajadores.

Mercado Concentrador (19) Claudio Espinoza

El MCN es el polo agroalimentario más grande de la región, y es referente en la comercialización directa y en la promoción de la producción local. Actualmente, en el predio funcionan más de 110 puestos y 70 empresas, junto con más de 100 productores de Neuquén y Río Negro que ofrecen frutas, verduras y una amplia variedad de productos frescos y de calidad.

Está ubicado sobre la ruta 7, kilómetro 5, en el Parque Industrial de Centenario, a pocos minutos del centro de la ciudad de Neuquén y alrededores. Pueden ingresar a realizar sus compras tanto comerciantes como particulares, y hacerlo en vehículo propio.

Además, llega hasta la puerta del Mercado la Línea 2 de Cole, con frecuencias durante todo el día. Las unidades identificadas con el cartel MCN pueden ser seguidas en su recorrido en tiempo real desde la app @cole.neuquen.