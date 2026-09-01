El presidente de la FIA respaldó una posible vuelta de la Fórmula 1 a la Argentina: "Se lo merece"

La vuelta de la Fórmula 1 a la Argentina es uno de los mayores sueños que tienen los fanáticos del automovilismo en medio de una algarabía sin frenos por la presencia de Franco Colapinto , el joven piloto oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, en la máxima categoría del automovilismo mundial. Desde el gobierno nacional, encabezado por el presidente de la Nación, Javier Milei, fueron claros y se mostraron enfocados en conseguirlo según reveló el propio mandatario.

El circuito de Oscár y Juan Gálvez está en un importante proceso de renovación pensando en la llegada del Moto GP a fines del corriente año y, claramente, por un posible desembarco de la categoría en los años venideros. Luego de las palabras del máximo mandatario nacional, el presidente de la FIA , Mohammed Ben Sulayem , habló con un medio nacional y se refirió a la posible incorporación de la Argentina al calendario de la categoría.

"Voy a respaldar la iniciativa para que haya una carrera de F1 o los rallies mundiales acá en Argentina ”, dejó en claro Sulayem en diálogo con el medio A24.

Por otra parte, dejó en claro que el desembarco de la F1 en el país depende de varios factores extradeportivos: "Nosotros necesitamos desarrollar lugares para que se corran carreras que sean sostenibles, que esté la disposición, que estén las inversiones, que estén los fanáticos y que esté el poder del Gobierno para hacerlo”.

Por otra parte, resaltó el vínculo del país con el automovilismo: “¿Argentina se merece ser parte del calendario de la F1? La respuesta es sí. Tienen historia, tienen trayectoria. La primera carrera se corrió acá en 1953”.

"Argentina se lo merece, pero hay que pasar por un proceso. Hay un plan de negocios y hay un cupo. Si entra Argentina, alguien más tiene que salir”, agregó.

Ben Sulayem, presidente de la FIA, estuvo hablando con Feinmann en A24.



: “Argentina merece estar en el calendario de la Fórmula 1”



Mañana va a estar en las nuevas obras del Gálvez pic.twitter.com/EeEK2KWoAm — Tino (@TinoCLeclerc) September 1, 2026

“La competencia en F1 es terrible. Colapinto está para quedarse”, destacó Ben Sulayem, sobre el piloto que fue confirmado para la temporada 2027 en la escudería Alpine.

Milei ante la FIA: "Avancemos a toda velocidad para que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina después de 28 años"

El presidente Javier Milei inauguró este lunes el Congreso Americano de la FIA 2026 con un discurso que mezcló historia del automovilismo argentino y defensa de su modelo económico. Además, hizo una invitación concreta al presidente de la Federación Internacional del Automóvil, Mohammed Ben Sulayem: traer la Fórmula 1 de vuelta a la Argentina después de 28 años de ausencia.

"Me animo a invitarlos a soñar conmigo. La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario. Tenemos la tradición, tenemos los pilotos y ahora estamos volviendo a tener la seriedad institucional que estas categorías exigen antes de elegir un país", afirmó el mandatario.

El encuentro se desarrolla hasta el miércoles 2 de septiembre en la sede central del Automóvil Club Argentino (ACA) en Buenos Aires, con la participación de referentes de más de 35 países. El Congreso vuelve a realizarse en la Argentina después de casi 15 años, en lo que Milei describió como "un hito histórico para el automovilismo de nuestro país". Ben Sulayem, que ya había visitado el país en dos oportunidades en su etapa como piloto de rally, asiste esta vez en carácter de presidente de la institución que regula la máxima categoría del automovilismo mundial.

Milei repasó la historia del automovilismo argentino con énfasis en sus figuras más destacadas: Juan Manuel Fangio, el cinco veces campeón del mundo; José Freilán González, el Toro de las Pampas, que le dio a Ferrari su primera victoria en un Gran Premio en Silverstone en 1951; Carlos Reutemann, el Lole, otro grande de la Scuderia; y Franco Colapinto, a quien definió como "una gran promesa" del presente. El cierre fue para la tribuna: "Queremos ver a Colapinto en el país".

El discurso de Milei en el Congreso de la FIA: el ACA como modelo libertario y el sueño de la Fórmula 1

Una parte central del discurso estuvo dedicada a la historia del Automóvil Club Argentino, fundado en 1904 por 20 pioneros, y al paralelo que Milei trazó entre esa experiencia y su modelo de gestión. "En 1923 fundó su propia oficina técnica topográfica para trazar rutas y compró las primeras máquinas viales de la Argentina para mantenerlas transitables, antes de que existiera un organismo estatal dedicado a los caminos", recordó. Y agregó: "Así de lejos se puede llegar cuando la sociedad civil se organiza y nadie le pone la bota del Estado encima. Y esta es la misma lógica que estamos aplicando hoy desde el Gobierno".

Milei también aprovechó el escenario para defender sus medidas económicas vinculadas al sector automotriz. Mencionó la eliminación del impuesto país y la baja de aranceles a los autos importados, que según el Presidente generaron caídas de precios de hasta el 30% en algunos segmentos. Y lo vinculó directamente con la seguridad vial: "Hoy el parque automotor argentino tiene en promedio casi 15 años de antigüedad. Es uno de los más envejecidos de la región, después de décadas de un Estado que encareció artificialmente cada auto nuevo. Autos más baratos significan autos más nuevos, y autos más nuevos significan, lisa y llanamente, menos argentinos sufriendo accidentes en las rutas".

Sobre infraestructura vial, el mandatario informó que el gobierno ya licitó concesiones para la operación y mantenimiento de más de 9.000 kilómetros de corredores viales que estarán en obra desde octubre, y anticipó la próxima licitación de entre 6.000 y 12.000 kilómetros adicionales bajo el modelo de participación privada.

El cierre del discurso volvió al automovilismo con una carga emotiva deliberada. Milei recordó que la Fórmula 1 corrió en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez en tres épocas distintas —los años 50, los 70 y los 90— y que la última vez fue en 1998, cuando Michael Schumacher ganó con Ferrari.

"Y sin embargo, en todo ese tiempo la pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó. Nunca dejamos de amar este deporte. Lo único que faltó durante 28 años fue que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima categoría del automovilismo", sostuvo. Y cerró con la frase que sintetizó todo el discurso: "Tenemos absolutamente todo. Es momento de acelerar a toda máquina en esta dirección. Y los invito a que este Congreso sea el primer paso para ese regreso".

Junto a Milei participaron del acto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quien viene gestionando el regreso de la F1 desde 2024. "Hace dos años viajé a São Paulo para comenzar a trabajar en el regreso de la Fórmula 1 a nuestro país", escribió Scioli en X, anticipando que el objetivo incluye también el Rally Mundial y el MotoGP en el autódromo renovado de Buenos Aires, cuyas obras avanzan desde enero para cumplir con los estándares de homologación de la FIA.