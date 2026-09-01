La fuerte frase del Huevo Acuña en su posteo para Messi: de pedirle una foto a ganar todo

El zapalino le dedicó un sentido mensaje a su compañero en la selección, luego de que el Diez confirmara su retiro de la albiceleste.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina provocó una catarata de mensajes de sus compañeros y de aquellos futbolistas que tuvieron la oportunidad de compartir con él diferentes etapas de su extraordinaria carrera. Entre ellos apareció Marcos Acuña , quien eligió recordar una escena de sus primeros encuentros con el capitán para graficar cuánto cambió su relación con el paso de los años.

El lateral izquierdo de River publicó una serie de fotografías junto a Messi y acompañó las imágenes con un mensaje cargado de emoción. En sus palabras, recordó que durante su primera concentración con la Selección sentía tanta admiración por el rosarino que hasta le daba vergüenza acercarse para pedirle una foto.

“Jugar con vos era un sueño que nunca creí posible de cumplir. Me acuerdo esa primera concentración, me daba vergüenza perdirte una foto, pero lo hice porque no sabía cuando iba a volver a compartir con vos ”, escribió el zapalino.

Aquella imagen que parecía difícil de imaginar terminó convirtiéndose en una historia compartida durante años. El zurdocoincidió con Messi en distintas convocatorias y fue parte del grupo que conquistó los principales títulos de la última etapa de la Albiceleste. Acuña estuvo presente en el ciclo que comenzó con la Copa América 2021, continuó con la Finalissima y alcanzó su punto máximo con la consagración en el Mundial de Qatar 2022. También compartió con el capitán la Copa América 2024 y el Mundial 2026.

Por eso, el mensaje del actual jugador de River no se limitó a destacar al futbolista. Acuña eligió agradecerle a Messi desde tres lugares diferentes: como compañero, como argentino y también como hincha.

“Quien iba a decirme que íbamos a vivir tantas cosas juntos. Gracias capitán, como argentino, como compañero y como hincha. Sos el más grande de la historia, te vamos a extrañar”, concluyó.

El recuerdo adquiere un significado especial por la distancia entre aquella primera concentración y el presente. Lo que comenzó con un joven Acuña juntando valor para pedirle una fotografía a su ídolo terminó con ambos compartiendo vestuario en una de las etapas más exitosas de la historia de la Selección.

La publicación del “Huevo” se sumó así a los numerosos homenajes que recibió Messi después de anunciar su decisión de ponerle punto final a su recorrido con la camiseta argentina. Para Acuña, la despedida también significó cerrar un círculo: aquel jugador que alguna vez miraba desde la admiración terminó convirtiéndose en su compañero durante los años más gloriosos de la Albiceleste.