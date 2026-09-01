Lapidaria opinión de Tsitsipas sobre el doping positivo de Kyrgios

El griego fue consultado en la conferencia de prensa posterior a su debut en el US Open.

El caso de Nick Kyrgios sumó un nuevo capítulo luego de que Stefanos Tsitsipas se refiriera al doping positivo por cocaína que derivó en la suspensión provisional del tenista australiano. El griego aseguró que conocía la situación antes de que se hiciera pública y dejó fuertes declaraciones sobre lo que, según su propia versión, había escuchado dentro del circuito.

Tsitsipas fue consultado por el tema durante su conferencia de prensa posterior a su debut en el US Open , donde consiguió una importante victoria frente al francés Arthur Fils. Lejos de mostrarse sorprendido por la noticia, el ex número tres del mundo reconoció que el resultado del control antidopaje era algo que esperaba.

“Sabía que estas cosas estaban pasando lejos de las canchas de tenis. Te lo voy a decir: no voy a intentar encubrir a alguien de quien conozco la verdad”, afirmó el tenista griego.

La declaración generó repercusión porque Tsitsipas no se limitó a hablar del resultado del control, sino que sostuvo que dentro del circuito profesional ya existían comentarios relacionados con los comportamientos del australiano.

“Me considero una persona amable con todos, pero eran comportamientos que yo mismo escuché en el circuito y que otras personas de ese mismo entorno me comentaban”, agregó.

De esta manera, Tsitsipas dejó entrever que el positivo de Kyrgios no representó una sorpresa para él. El griego explicó que tenía conocimiento de la situación antes de que la suspensión fuera anunciada oficialmente y que las versiones que había recibido provenían de personas vinculadas al ambiente del tenis.

“Cuando vi la suspensión, para ser honesto, era algo que más o menos esperaba. Aunque me sorprende que haya llegado tan tarde”, sostuvo.

Stefanos Tsitsipas says he was not surprised by Nick Kyrgios’ suspension for cocaine… he’s just surprised it came so late



“I don’t know what to tell you. To be entirely honest with you I knew about this before the announcement. I’ll just tell you the truth. I knew about all… pic.twitter.com/ZlMLHvjKUQ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2026

Contexto

Kyrgios fue suspendido provisionalmente luego de que un control realizado durante el torneo de Mallorca detectara benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. La muestra había sido tomada el 22 de junio y la suspensión comenzó a regir el 4 de agosto. El australiano, además, reconoció públicamente el positivo y asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

La relación entre ambos tenistas tampoco es nueva. Tsitsipas y Kyrgios protagonizaron uno de los partidos más polémicos de Wimbledon 2022, cuando mantuvieron varios cruces durante el encuentro. Después de aquella jornada, el griego llegó a calificar al australiano de “matón”.

Ahora, cuatro años después de aquel enfrentamiento, Tsitsipas volvió a quedar en el centro de la escena por sus declaraciones sobre su antiguo rival. Sus palabras agregaron tensión a un caso que ya generaba repercusión en el mundo del tenis y dejaron planteada una fuerte postura sobre lo que, según afirmó, era conocido por algunas personas dentro del circuito.