Escándalo en el tenis: Nick Kyrgios dio positivo de cocaína y fue suspendido

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis dio a conocer la decisión este miércoles. El mensaje del jugador con antecedentes polémicos.

El mundo del tenis amaneció con una noticia durísima en torno a una de las figuras de alcance mundial: dio positivo de cocaína en un doping y fue suspendido provisionalmente, por lo que tendrá terminantemente prohibido entrenar, competir y ser parte de eventos oficiales hasta la fecha que dure la sanción.

Quien recibió un duro revés en su carrera deportiva fue el extrovertido y polémico Nick Kyrgios , jugador que fue sometido al análisis el 22 de junio. Casi un mes más tarde, un laboratorio que trabaja con la Agencia Mundial Antidopaje confirmó que había presencia de benzoilecgonina, una característica de la cocaína. Cabe recordar que la cocaína es un estimulante y una sustancia de abuso que integra la Lista de Sustancias Prohibidas de la AMA.

Ante esta situación, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis ( ITIA ) explicó: “Si se consume fuera de competición, se aplican sanciones reducidas para sustancias de abuso”. Luego, agregó: Como en todos los casos del Programa Antidopaje de Tenis, Kyrgios cuenta con el apoyo de la ITIA”.

Australian tennis player Nick Kyrgios has been provisionally suspended under the Tennis Anti-Doping Programme.



https://t.co/W4B69vq1RW pic.twitter.com/GoRss7TCPo — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) August 19, 2026

El jugador que supo alcanzar el puesto 13 a nivel mundial en 2016, sumó 207 victorias y 119 derrotas en partidos ATP, sumando una efectividad superior al 63,%, y que en Grand Slam sumó 54 victorias y 32 derrotas, deberá ponerle un freno a su carrera.

Los escándalos de Kyrgios

Durante Wimbledon 2022 fue protagonista de un escándalo cuando escupió al público tras recibir insultos desde las tribunas. Años anteriores, en 2015, insultó a Stan Wawrinka en el Masters 1000 de Montreal por hablar de su pareja, y en 2016 lo multaron por falta de esfuerzo y entrenamiento públicos.

Los antecedentes siguen: en Queen's 2018 simuló masturbarse con una botella (también sancionado), durante el Masters 1000 de Roma 2019 tiró una silla a la cancha y en Indian Wells 2022, casi golpea a un recogepelotas con su raqueta.

Qué dijo Kyrgios sobre la sanción

“Pido perdón a mis seguidores, a mi familia, a mis patrocinadores y a todas las personas cercanas a mí. Por encima de todo, pido perdón a los niños que me siguen. Soy consciente del ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo. No voy a poner excusas, pero quiero explicar el contexto”, escribió en un extenso posteo donde se hizo cargo de lo ocurrido.

Por otra parte, sumó: “Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente esperaba de él, y aceptar que estoy llegando al final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé”.

“Siempre he dicho que yo no elegí el tenis, fue el tenis el que me eligió a mí. Pero dejar atrás algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles a las que me he tenido que enfrentar. A veces me he sentido impotente y solo. Nada de eso justifica lo que hice”, soltó.

Tras eso, anunció una fuerte decisión que tomó: “Me alejaré de las redes sociales y de la vida pública mientras me centro en recuperarme. Pido que se respete mi privacidad durante ese tiempo y, sobre todo, la privacidad de mi familia. Lo siento. Trabajaré duro y volveré mejor que antes”.

El comunicado completo

Quería que lo supieran primero por mí.

Hace poco no pasé una prueba de drogas en Mallorca, ya que di positivo por cocaína. Cometí un error enorme y asumo toda la responsabilidad por ello.

Pido perdón a mis fans, a mi familia, a mis patrocinadores y a todos los que me rodean. Sobre todo, pido perdón a los niños que me siguen. Sé el ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado de mí mismo.

No voy a poner excusas, pero sí quiero dar un poco de contexto sobre por lo que he pasado. Los últimos dos años de lesiones me han afectado muchísimo, tanto física como mentalmente. Mi cuerpo no ha podido hacer lo que mi mente esperaba que hiciera, y aceptar que estoy cerca del final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé.

Siempre he dicho que yo no elegí el tenis, sino que el tenis me eligió a mí. Pero dejar atrás algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles a las que me he tenido que enfrentar. En algunos momentos me he sentido impotente y sola.

Nada de eso justifica lo que hice.

Sin embargo, la buena noticia es que esto me ha servido como una llamada de atención. Durante los próximos 28 días, me alejaré de las redes sociales y de la vida pública mientras me concentro en recuperarme.

Les pido que respeten mi privacidad durante ese tiempo y, lo más importante, la privacidad de mi familia.

Lo siento. Trabajaré duro y volveré mejor que antes.

Nick