Francisco Cerúndolo, muy enojado y eliminado en Cincinnati: durísima frase

El presente deportivo de Francisco Cerúndolo es flojo. La derrota en Cincinnati expuso su bajo rendimiento y, sobre todo, su precaria situación anímica. La mejor raqueta argentina del circuito desde hace tiempo está actualmente en el puesto 25 del ranking internacional.

Cerúndolo dejó ver su frustración poco antes de caer eliminado por 6-4 y 6-4 frente al portugués Nuno Borges (47°) en la ronda inicial del Masters 1000 de Cincinnati.

El porteño de 28 años vive un momento complejo. Tras encarrilar su marcha con el título en el ATP 500 de Queen's en junio, superando los altibajos sufridos en el polvo de ladrillo europeo, sumó cuatro derrotas casi consecutivas —tres de ellas en el debut— y apenas un triunfo por abandono del estadounidense Tristan Boyer (170°) en Los Cabos, panorama que enciende las alarmas de cara al US Open y la Copa Davis en Neuquén.

Antes de la derrota ante Borges, el ganador de cinco trofeos ATP —dos de ellos esta temporada— expresó su desazón y molestia en plena práctica junto al juvenil brasileño Joao Fonseca (26°) en el certamen estadounidense. Las fuertes declaraciones de Cerúndolo no tardaron en circular masivamente en redes sociales hasta volverse virales.

"Ves lo que te digo. No puedo jugar, me quiero ir. Te juro que me quiero ir a Buenos Aires. Me quiero ir. Te juro que no quiero jugar más acá. Esta gira la odio con mi vida", exclamó con desilusión ante el tenista carioca de 19 años —que venía de vencer al neerlandés Botic Van de Zandschulp (59°)—, durante la sesión bajo la mirada de su equipo técnico liderado por Nicolás Massú y Pablo Cuevas.

Francisco Cerúndolo, muy enojado durante un entrenamiento con Joao Fonseca.



“No puedo jugar. Te juro me quiero ir a Buenos Aires”



“No quiero jugar más. Odio jugar esta gira con mi vida” pic.twitter.com/stggkausvW — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 16, 2026

Repasando sus estadísticas, el ex número 18 del ranking mundial tiene argumentos para justificar sus flojos números en el cemento norteamericano: apenas registra 7 victorias y 14 derrotas combinando sus presentaciones en Los Cabos (1-1), Canadá (3-4), Cincinnati (0-4), Winston-Salem (0-1) y el US Open (3-4), con los octavos de final en Toronto 2024 como su mejor producción histórica en esa gira.

Un rendimiento que preocupa

Argentina enfrentará a Turquía el próximo 19 y 20 de septiembre en el Ruca Che. El capitán, Javier Frana, trabaja en el armado del equipo para esa serie. En ese contexto, Fran Cerúndolo es número puesto para ser convocado por ser el mejor tenista nacional, pero estos malos resultados y, sobre todo, su estado anímico, ponen en duda esa presencia.

Frana se mantiene en contacto con los representantes albicelestes en el circuito y, si bien por ahora es todo especulación y el reglamento da varios días para oficializar los nombres, cada cosa que ocurre con ellos es noticia.

Juanma Cerúndolo pasó de ronda

Juan Manuel Cerúndolo (51°) derrotó en tres sets al francés Arthur Rinderknech (28°) para avanzar a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, en Estados Unidos, una de las antesalas del US Open.

El argentino tuvo que batallar tres horas y media para quedarse con el triunfo por 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (5) y acceder a la siguiente instancia.

En la próxima ronda lo esperará un duro rival, tratándose del canadiense Félix Auger-Aliassime (4°), a quien deberá enfrentar este martes 18 de agosto, en horario a confirmar.

El de “Juanma” fue el único triunfo nacional en una jornada gris, en la que cayeron sus compatriotas Francisco Cerúndolo (25°), Sebastián Báez (53°) y Marco Trungelliti (91°).

En el año en el que pudo consolidarse dentro de los primeros 70 puestos del ranking ATP, incluso con un triunfo ante el 1° Jannik Sinner, Juan Manuel Cerúndolo continúa sumando victorias que son pura confianza y se impuso al francés Arthur Rinderknech.

Juan Manuel Cerúndolo se encuentra disputando el Masters de Cincinnati por segunda vez en su carrera, habiendo caído en la primera ronda clasificatoria el año pasado, y sufrió un quiebre inicial que le hizo perder el primer set, con dos oportunidades de break desperdiciadas durante el mismo.

La continuidad del partido fue marcada por la paridad, con un segundo set en el que el argentino tuvo seis break points desperdigados durante todo el parcial, aunque su incapacidad para aprovecharlos le hizo jugar el tie-break, en el que se llevó la manga por 7-3 con tres puntos ganados con el saque de su rival.

En el set decisivo, Cerúndolo no pudo mantener su gran nivel al servicio y sufrió dos quiebres, aunque también pudo quedarse con el saque de su rival en dos oportunidades, por lo que forzó un nuevo tie-break, que logró cerrar con su segundo match point.

Además, Sebastián Báez no pudo con el emergente estadounidense Learner Tien (12°) y perdió por 3-6 y 6-7 (4), mientras que Marco Trungelliti tuvo que enfrentar a un ex número 1 del mundo, el ruso Daniil Medvedev (7°) y luchó durante casi dos horas, pero perdió por 4-6 y 5-7.