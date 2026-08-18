Neuquén celebra el Día Mundial del Pinot Noir con una noche única: gastronomía, bodegas y música en vivo

La Provincia prepara una agenda especial para poner en valor al Pinot Noir como cepa insignia. Este martes se llevará adelante el Foro del Pinot Neuquino.

La Provincia prepara una agenda especial para poner en valor al Pinot Noir como cepa insignia de Neuquén. Este martes se realizará el Foro del Pinot Neuquino, destinado a los actores de la cadena vitivinícola, mientras que el sábado tendrá lugar La Noche del Pinot, con bodegas, gastronomía regional y música en vivo en el Centro de Convenciones Domuyo.

Como parte del Día Mundial del Pinot Noir, que se celebra el 18 de agosto, el Gobierno de la Provincia del Neuquén llevará adelante distintas actividades destinadas a fortalecer la identidad vitivinícola neuquina, promover la producción local y consolidar al enoturismo como uno de los productos distintivos de la oferta turística provincial.

La agenda tendrá como uno de sus principales espacios el Foro del Pinot Neuquino, que se desarrollará el martes 18 de agosto, de 18 a 21.30, en el Hilton Garden Inn Neuquén, primer piso, Sala Domuyo. Se trata del primer encuentro de estas características y estará destinado a reunir a los distintos actores vinculados con la industria y las actividades que se desarrollan en torno a esta cepa.

El foro convocará a bodegas, productores, enólogos, agrónomos, sommeliers y trabajadores de la gastronomía y el turismo, con el objetivo de generar un espacio de intercambio y encuentro alrededor del Pinot Noir, una variedad que encontró en el territorio neuquino condiciones particulares para su desarrollo.

La propuesta busca, además, fortalecer los vínculos entre los diferentes sectores que integran la cadena de valor y contribuir a la construcción de una mirada conjunta sobre el presente y las oportunidades de crecimiento del Pinot Noir neuquino. La actividad será moderada por Nico Visne.

Una noche para celebrar el vino neuquino

La celebración continuará el sábado 22 de agosto con La Noche del Pinot, una propuesta abierta al público que tendrá como escenario el Centro de Convenciones Domuyo en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén. El encuentro se desarrollará de 19 a 23.30 y contará con entrada libre.

Durante la jornada, distintas bodegas neuquinas dispondrán de stands y espacios de degustación para que los visitantes puedan conocer y disfrutar diferentes etiquetas producidas en la provincia. La propuesta permitirá acercar al público la diversidad y las características de los vinos neuquinos, con el Pinot Noir como protagonista.

Estarán presentes las bodegas Cutral Co, Aicardi, Patriti, Malma, Schroeder, Tero Rengo, Fincas del Limay, Sudoeste, Impasse, Mabellini, Bodega Des de la Torre, Terra Indómita, Puerta Oeste, U24 y Principios y Finales.

El vino estará acompañado por una propuesta gastronómica basada en sabores representativos de Neuquén, en una experiencia pensada para disfrutar de los productos regionales en un ambiente distendido y cercano.

La música también tendrá un lugar central durante la noche. La programación incluirá la participación de DJ Martina Colombero, la banda de Villa La Angostura Los Cachorros y DJ Juli Valenzuela, quienes aportarán ritmo y entretenimiento a una celebración que combinará producción, gastronomía y cultura.

Una cepa con identidad neuquina

Las actividades forman parte de una estrategia orientada a posicionar al Pinot Noir como una de las expresiones distintivas de la vitivinicultura neuquina, destacando las particularidades que adquiere esta variedad en los distintos territorios de la provincia.

El desarrollo de la vitivinicultura neuquina constituye, además, una oportunidad para profundizar la articulación entre producción y turismo. En este sentido, el vino se integra a experiencias vinculadas con la gastronomía, la cultura y el territorio, generando nuevas posibilidades para el desarrollo del enoturismo.

La celebración del Día Mundial del Pinot Noir propone así mirar al vino más allá de la copa: como un producto que reúne identidad, trabajo, conocimiento y territorio, y que permite mostrar a Neuquén a través de sus bodegas, sus productores y los sabores que caracterizan a la provincia.

Con el Foro del Pinot Neuquino y La Noche del Pinot, la Provincia busca generar espacios para el encuentro de la industria y, al mismo tiempo, acercar la producción vitivinícola al público, poniendo en escena el potencial del Pinot Noir como cepa insignia y producto turístico de identidad neuquina.

Neuquén impulsa al Pinot Noir como cepa de la provincia a través de un proyecto de ley

En el marco del Día Mundial del Pinot Noir, el gobernador Rolando Figueroa enviará a la Legislatura un proyecto de ley para que el Pinot Noir se convierta en la cepa provincial.

La iniciativa está orientada a posicionar al Pinot Noir como una de las expresiones distintivas de la vitivinicultura neuquina, destacando las particularidades que adquiere esta variedad en las distintas zonas de la provincia.

El desarrollo de la vitivinicultura neuquina constituye, además, una oportunidad para profundizar la articulación entre producción y turismo. En este sentido, el vino se integra a experiencias vinculadas con la gastronomía, la cultura y el territorio, generando nuevas posibilidades para el desarrollo del enoturismo.

La propuesta es mirar al vino más allá de la copa: como un producto que reúne identidad, trabajo, conocimiento y territorio, y que permite mostrar a Neuquén a través de sus bodegas, sus productores y los sabores que caracterizan a la provincia.

Se busca generar espacios para el encuentro de la industria y, al mismo tiempo, acercar la producción vitivinícola al público, poniendo en escena el potencial del Pinot Noir como cepa insignia y producto turístico de identidad neuquina.