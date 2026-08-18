Día Internacional del Pinot Noir: Bodega Familia Schroeder celebra a su varietal más emblemático desde la Patagonia argentina

Se celebra este 18 de agosto. La bodega neuquina es pionera en este varietal y deslumbra con 9 ejemplares únicos.

Este 18 de agosto el mundo levanta sus copas para homenajear al Pinot Noir , y en la Patagonia argentina esta fecha tiene un significado especial. Es la cepa que define la identidad de Bodega Familia Schroeder , que desde el terroir de San Patricio del Chañar, Neuquén, ha sido pionera en este varietal .

Allí tiene plantadas 75 hectáreas de la uva , logrando vinos de gran frescura, estructura y elegancia natural. Es la única bodega del país que ofrece 9 expresiones distintas de Pinot Noir, cada una con su propio carácter y estilo. Una diversidad que refleja la versatilidad de la uva y el compromiso de la bodega con la innovación y la excelencia.

El Pinot Noir es una variedad difícil de producir porque no se adapta a cualquier terroir: necesita condiciones específicas de suelo y clima para alcanzar una madurez óptima. También es una variedad difícil de elaborar debido a la delicadeza de su piel; un mínimo descuido puede hacer que pierda sus cualidades organolépticas, se oxide fácilmente y que sus taninos elegantes y refinados se vuelvan rústicos y astringentes. Por ello, requiere un cuidado extremo tanto en el viñedo como en cada etapa de elaboración.

A su vez, es una variedad muy versátil, elegante y fácil de beber, “podemos elaborar grandes espumantes ya sea por método Charmat o Champenoise, vinos rosados muy frutales, tintos jóvenes, tintos más concentrados que nacen o evolucionan en roble o hasta vinos dulces de cosecha tardía”, señala Leonardo Puppato, enólogo de Bodega Familia Schroeder. Todos los vinos de esta uva son muy delicados, aromáticos y de acidez vibrante.

El increíble portfolio de Pinot Noir de Bodega Familia Schroeder

Saurus Estate Pinot Noir Rosé. Precio sugerido en vinotecas: $13.100

Un Pinot noir patagónico, rosado, de color pálido con tonos salmón. En nariz, tiene delicados aromas florales y frutales; en boca, fresco, equilibrado y de buena acidez. Criado 4 meses sobre lías en acero inoxidable para aportar cremosidad y preservar la fruta.

Saurus Estate Pinot Noir. Precio sugerido en vinotecas: $15.600

Este ejemplar es de color rojo cereza brillante, con aromas a frambuesas, grosellas y frutillas, acompañados de notas minerales y de hongos. Un pinot noir muy frutal en boca, con taninos dulces y elegantes, y una acidez balanceada que lo hace muy agradable.

Criado íntegramente en acero inoxidable sobre sus finas lías para preservar frescura y pureza.

Saurus Select Pinot Noir. Precio sugerido en vinotecas: $20.700

Un Pinot Noir de color rojo intenso, combina aromas florales y frutales con notas minerales, vainilla y cacao. En boca es equilibrado y elegante, con taninos suaves y dulces, perfil frutal y acidez marcada. Su crianza se divide entre barricas de roble y acero inoxidable, logrando complejidad y frescura.

Saurus Barrel Fermented Pinot Noir. Precio sugerido en vinotecas: $32.000

De la reconocida línea de la bodega Barrel Fermented este ejemplar de pinot es rojo brillante, ofrece aromas a frutos rojos, violetas y suaves notas de vainilla y cacao del roble.

En boca es muy frutado, con taninos dulces y refinados, y una acidez vibrante que lo vuelve elegante y fácil de beber. Criado 6 meses en barricas de roble francés y americano.

Familia Schroeder Pinot Noir. Precio sugerido en vinotecas: $65.000

Elegante como toda la línea Familia Schroeder este vino es color rojo teja, despliega aromas complejos de frutos rojos maduros, especias, trufas y flores, con notas de vainilla y chocolate del roble.

En boca es persistente y elegante, con taninos dulces y refinados, y gran potencial de guarda. Fue criado 18 meses en barricas nuevas de roble francés especialmente diseñadas para la bodega.

Familia Schroeder Pinot Noir Malbec. Precio sugerido en vinotecas: $65.000

Un varietal que combina la versatilidad del Pinot Noir con la tradición del Malbec. Es de color rojo intenso con destellos rubí, tiene aromas de ciruelas y guindas con notas florales, especiadas y recuerdos de humo y chocolate negro.

En boca es persistente, fino y elegante, con taninos refinados. Criado 18 meses en barricas nuevas de roble francés diseñadas especialmente para la bodega.

Rosa de Los Vientos. Precio sugerido en vinotecas: $20.000

Es un espumante de Pinot Noir que está elaborado con agregado de azúcar y levaduras seleccionadas al vino base, y fermentación a baja temperatura. Reposado sobre lías durante 6 meses con agitaciones regulares.

Presenta un elegante color rosa salmón, finas y persistentes burbujas. Se perciben delicadas notas florales, frutos rojos y complejos aromas a levaduras. En boca es frutado, de buen volumen e intenso.

Saurus Pinot Noir Tardío. Precio sugerido en vinotecas: $22.000

Un ejemplar de color rojo suave con destellos naranjas, ofrece aromas complejos de miel, fruta madura y licor de mandarinas.

En boca es dulce y untuoso, con frescura por su acidez, taninos dulces y gran persistencia. Madurado 6 meses en acero inoxidable, es ideal para la sobremesa y se recomienda beber fresco.

Alpataco Pinot Noir. Precio sugerido en vinotecas: $18.000

De color rojo vivo, con aromas a frutos rojos maduros como frambuesas, grosellas y frutillas, acompañados de notas minerales y de hongos.

En boca es redondo y frutal, con taninos dulces, cuerpo medio y buena acidez. Criado íntegramente en acero inoxidable sobre sus finas lías para preservar frescura y equilibrio.

Portfolio de Bodega Familia Schroeder

Saurus Estate (compuesta por siete varietales: Pinot Noir, Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir Rosé, Chardonnay y Sauvignon Blanc, y un Red Blend), Saurus Select (seis varietales Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Chardonnay y Sauvignon Blanc, más un blend de tintas), Barrel Fermented (Cabernet Franc, Malbec, Pinot Noir y Chardonnay), Familia Schroeder (dos blends de tintas más cuatro varietales: Merlot, Malbec, Pinot Noir y Cabernet Sauvignon) y Alpataco Pinot Noir.

Y cuatro líneas de espumantes: Deseado, Rosa de los Vientos, H. Schroeder y Schroeder.

Datos de contacto

WhatsApp: 299 4548920

Página web: www.familiaschroeder.com

Dirección: Calle 7 Norte, San Patricio del Chañar (8305) Neuquén, Patagonia – Argentina. (A sólo 60 minutos de la ciudad de Neuquén).

Redes Sociales: @schroederwines