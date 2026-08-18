Día Internacional del Pinot Noir: Bodega Familia Schroeder celebra a su varietal más emblemático desde la Patagonia argentina
Se celebra este 18 de agosto. La bodega neuquina es pionera en este varietal y deslumbra con 9 ejemplares únicos.
Este 18 de agosto el mundo levanta sus copas para homenajear al Pinot Noir, y en la Patagonia argentina esta fecha tiene un significado especial. Es la cepa que define la identidad de Bodega Familia Schroeder, que desde el terroir de San Patricio del Chañar, Neuquén, ha sido pionera en este varietal.
Allí tiene plantadas 75 hectáreas de la uva, logrando vinos de gran frescura, estructura y elegancia natural. Es la única bodega del país que ofrece 9 expresiones distintas de Pinot Noir, cada una con su propio carácter y estilo. Una diversidad que refleja la versatilidad de la uva y el compromiso de la bodega con la innovación y la excelencia.
Una uva única y versátil
El Pinot Noir es una variedad difícil de producir porque no se adapta a cualquier terroir: necesita condiciones específicas de suelo y clima para alcanzar una madurez óptima. También es una variedad difícil de elaborar debido a la delicadeza de su piel; un mínimo descuido puede hacer que pierda sus cualidades organolépticas, se oxide fácilmente y que sus taninos elegantes y refinados se vuelvan rústicos y astringentes. Por ello, requiere un cuidado extremo tanto en el viñedo como en cada etapa de elaboración.
A su vez, es una variedad muy versátil, elegante y fácil de beber, “podemos elaborar grandes espumantes ya sea por método Charmat o Champenoise, vinos rosados muy frutales, tintos jóvenes, tintos más concentrados que nacen o evolucionan en roble o hasta vinos dulces de cosecha tardía”, señala Leonardo Puppato, enólogo de Bodega Familia Schroeder. Todos los vinos de esta uva son muy delicados, aromáticos y de acidez vibrante.
El increíble portfolio de Pinot Noir de Bodega Familia Schroeder
Saurus Estate Pinot Noir Rosé. Precio sugerido en vinotecas: $13.100
Un Pinot noir patagónico, rosado, de color pálido con tonos salmón. En nariz, tiene delicados aromas florales y frutales; en boca, fresco, equilibrado y de buena acidez. Criado 4 meses sobre lías en acero inoxidable para aportar cremosidad y preservar la fruta.
Saurus Estate Pinot Noir. Precio sugerido en vinotecas: $15.600
Este ejemplar es de color rojo cereza brillante, con aromas a frambuesas, grosellas y frutillas, acompañados de notas minerales y de hongos. Un pinot noir muy frutal en boca, con taninos dulces y elegantes, y una acidez balanceada que lo hace muy agradable.
Criado íntegramente en acero inoxidable sobre sus finas lías para preservar frescura y pureza.
Saurus Select Pinot Noir. Precio sugerido en vinotecas: $20.700
Un Pinot Noir de color rojo intenso, combina aromas florales y frutales con notas minerales, vainilla y cacao. En boca es equilibrado y elegante, con taninos suaves y dulces, perfil frutal y acidez marcada. Su crianza se divide entre barricas de roble y acero inoxidable, logrando complejidad y frescura.
Saurus Barrel Fermented Pinot Noir. Precio sugerido en vinotecas: $32.000
De la reconocida línea de la bodega Barrel Fermented este ejemplar de pinot es rojo brillante, ofrece aromas a frutos rojos, violetas y suaves notas de vainilla y cacao del roble.
En boca es muy frutado, con taninos dulces y refinados, y una acidez vibrante que lo vuelve elegante y fácil de beber. Criado 6 meses en barricas de roble francés y americano.
Familia Schroeder Pinot Noir. Precio sugerido en vinotecas: $65.000
Elegante como toda la línea Familia Schroeder este vino es color rojo teja, despliega aromas complejos de frutos rojos maduros, especias, trufas y flores, con notas de vainilla y chocolate del roble.
En boca es persistente y elegante, con taninos dulces y refinados, y gran potencial de guarda. Fue criado 18 meses en barricas nuevas de roble francés especialmente diseñadas para la bodega.
Familia Schroeder Pinot Noir Malbec. Precio sugerido en vinotecas: $65.000
Un varietal que combina la versatilidad del Pinot Noir con la tradición del Malbec. Es de color rojo intenso con destellos rubí, tiene aromas de ciruelas y guindas con notas florales, especiadas y recuerdos de humo y chocolate negro.
En boca es persistente, fino y elegante, con taninos refinados. Criado 18 meses en barricas nuevas de roble francés diseñadas especialmente para la bodega.
Rosa de Los Vientos. Precio sugerido en vinotecas: $20.000
Es un espumante de Pinot Noir que está elaborado con agregado de azúcar y levaduras seleccionadas al vino base, y fermentación a baja temperatura. Reposado sobre lías durante 6 meses con agitaciones regulares.
Presenta un elegante color rosa salmón, finas y persistentes burbujas. Se perciben delicadas notas florales, frutos rojos y complejos aromas a levaduras. En boca es frutado, de buen volumen e intenso.
Saurus Pinot Noir Tardío. Precio sugerido en vinotecas: $22.000
Un ejemplar de color rojo suave con destellos naranjas, ofrece aromas complejos de miel, fruta madura y licor de mandarinas.
En boca es dulce y untuoso, con frescura por su acidez, taninos dulces y gran persistencia. Madurado 6 meses en acero inoxidable, es ideal para la sobremesa y se recomienda beber fresco.
Alpataco Pinot Noir. Precio sugerido en vinotecas: $18.000
De color rojo vivo, con aromas a frutos rojos maduros como frambuesas, grosellas y frutillas, acompañados de notas minerales y de hongos.
En boca es redondo y frutal, con taninos dulces, cuerpo medio y buena acidez. Criado íntegramente en acero inoxidable sobre sus finas lías para preservar frescura y equilibrio.
Portfolio de Bodega Familia Schroeder
Saurus Estate (compuesta por siete varietales: Pinot Noir, Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir Rosé, Chardonnay y Sauvignon Blanc, y un Red Blend), Saurus Select (seis varietales Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Chardonnay y Sauvignon Blanc, más un blend de tintas), Barrel Fermented (Cabernet Franc, Malbec, Pinot Noir y Chardonnay), Familia Schroeder (dos blends de tintas más cuatro varietales: Merlot, Malbec, Pinot Noir y Cabernet Sauvignon) y Alpataco Pinot Noir.
Y cuatro líneas de espumantes: Deseado, Rosa de los Vientos, H. Schroeder y Schroeder.
Datos de contacto
WhatsApp: 299 4548920
Página web: www.familiaschroeder.com
Dirección: Calle 7 Norte, San Patricio del Chañar (8305) Neuquén, Patagonia – Argentina. (A sólo 60 minutos de la ciudad de Neuquén).
Redes Sociales: @schroederwines
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