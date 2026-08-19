Sorpresivo: un piloto fue reemplazado y generó un intercambio entre escuderías para el GP de Países Bajos

En las últimas horas se conoció que un piloto importante de la parrilla no estará en la vuelta de la máxima categoría. El ausente y cuáles son los cambios.

La Fórmula 1 sufrió cambios sorpresivos en las últimas horas de cara al Gran Premio de Países Bajos , la prueba que comenzará este viernes 21 de septiembre y tendrá su final el próximo domingo 23. Inesperadamente, una escudería que pelea por los primeros puestos en el campeonato de constructores como el de piloto, anunció que uno de sus pilotos no podrá estar en el próximo compromiso y generó un intercambio llamativo entre los equipos.

“URGENTE: Isack Hadjar se perderá el Gran Premio de Holanda de este fin de semana debido a una lesión. Liam Lawson lo reemplazará en Red Bull Racing ¡ Esperamos ver a Isack pronto tras una rápida recuperación!“, anunciaron oficialmente desde la Fórmula 1. Es que por esa molestia física, la escudería que tiene como máxima figura a Max Verstappen sufrirá cambios.

Ante la ausencia de Hadjar, Lawson, de RB Racing que es el segundo equipo de la escudería principal, tomará el control del monoplaza. Quien sonríe con la situación es Yuki Tsunoda volverá a ser titular en RB y la parrila de la F1, debido a que ocupará el lugar de Lawson. Hasta el momento, tan solo era piloto de pruebas y reserva, a pesar de haber tenido su chance en la importante escudería.

BREAKING: Yuki Tsunoda will drive for Racing Bulls in Zandvoort, taking the place of Liam Lawson who replaces the injured Hadjar at Red Bull Racing#F1 #DutchGP pic.twitter.com/y0XpixpVUW — Formula 1 (@F1) August 19, 2026

Un intercambio que ya se había hecho con los mismos nombres

Lawson había iniciado en Red Bull pero luego de dos carreras fue reemplazado y colocado en RB. Tsunoda pasó el lugar y fue compañero de Max. Pero más tarde, por malos rendimientos, perdió el lugar y Hadjar se quedó con la segunda butaca de la escudería principal.

La buena noticia que recibió Colapinto de cara al regreso de la Formula 1

La escudería Alpine afrontará el reinicio de la temporada de Fórmula 1 en el Gran Premio de Países Bajos con el objetivo de recuperar terreno en el campeonato de constructores, tras haber perdido la quinta posición antes del receso de verano a manos de Racing Bulls. El equipo con el que corre Franco Colapinto implementará nuevas mejoras en el monoplaza A526 para la competencia en Zandvoort, en un contexto de intensa lucha en la zona media de la parrilla.

Racing Bulls, producto de su buen rendimiento en las últimas carreras de la primera mitad de la temporada, escaló a la quinta ubicación con 66 puntos, mientras que Alpine se quedó con 61. En el séptimo lugar se ubica Haas, pero solamente con 21 unidades. La ubicación en el campeonato de constructores es vital porque, además de definir el reparto de dinero, determina las horas legales de desarrollo aerodinámico en el túnel de viento y fija la asignación de los garajes en el pit lane para la siguiente temporada.

La carrera, que se disputará en el histórico circuito neerlandés, marcará el regreso de la actividad tras la pausa obligatoria y será la última edición del Gran Premio de Países Bajos antes de su salida del calendario en 2027. El director general Steve Nielsen, mediante un comunicado difundido por la escudería con base en Enstone, confirmó la llegada de actualizaciones técnicas para intentar revertir la tendencia de las últimas competencias.

“Tenemos algunas mejoras disponibles este fin de semana, que probaremos en la práctica antes de la clasificación Sprint. El plan es continuar trayendo nuevas piezas cuando sea posible y confiamos en que serán suficientes para mantenernos en la pelea por sumar la mayor cantidad de puntos”, detalló. El directivo remarcó la importancia de este tramo de la temporada, en el que la paridad del campeonato obliga a capitalizar cada avance tecnológico.

La visión de Franco Colapinto tras el receso

El receso de verano le permitió a Alpine realizar tareas de mantenimiento y preparación en la fábrica, pero también analizar el rendimiento mostrado en la primera mitad del año. En ese sentido, la caída al sexto lugar en el campeonato, superada por Racing Bulls, generó un llamado de atención en la estructura.

El piloto argentino Franco Colapinto, por su parte, se mostró optimista respecto al potencial del equipo para revertir la situación. “Estoy muy entusiasmado por volver a correr tras un descanso que fue muy necesario. Pude relajarme y recargar energías después de una primera mitad de año realmente intensa. Terminamos algo decepcionados, pero eso demuestra cuánto hemos progresado como equipo respecto al año pasado. Ahora estamos luchando por el quinto lugar en constructores, lo que es muy positivo, y todos queremos hacer un gran trabajo para asegurar ese resultado”, comentó Franco, que se ubica en la 12° colocación del mundial de pilotos con 19 puntos.

El argentino, que finalizó sus vacaciones más tarde debido a compromisos con pruebas para Pirelli en Hungría, subrayó la relevancia del circuito de Zandvoort. “Es una pista que me gusta mucho y la conozco bien por mi etapa en monoplazas junior. Será interesante afrontarla en un fin de semana Sprint, por lo que hay que estar listos desde el viernes para encontrar el ritmo y buscar el regreso al top 10”, afirmó.

Vale destacar que esta edición del Gran Premio de Países Bajos añadirá el atractivo de ser el primer fin de semana Sprint en la historia de la competencia neerlandesa. Los equipos dispondrán de solo una práctica antes de la clasificación Sprint del viernes, lo que obligará a una rápida adaptación a las condiciones del trazado y a la eficacia de las novedades técnicas.