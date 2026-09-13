Lleno de polémicas: el penal que Di María cambió por gol y le dio el triunfo a Rosario Central
El Canalla derrotó por la mínima a Tigre en Victoria y sueña con ser bicampeón de la tabla anual.
Ángel Di María volvió a ser decisivo para Rosario Central. El delantero convirtió de penal el único gol del triunfo 1-0 ante Tigre, por la novena fecha del Torneo Clausura, en un encuentro marcado por la discutida sanción de Andrés Merlos. El Canalla, que venía de empatar el clásico rosarino ante Newell’s, consiguió tres puntos importantes como visitante y volvió a meterse entre los protagonistas de la Zona B.
Cómo fue el polémico penal que le cobraron a Di María
La acción que terminó en el 1-0 comenzó con un pase elevado de Vicente Pizarro para Jaminton Campaz. El colombiano trazó una diagonal hacia el área y, cuando intentó avanzar, Valentín Moreno tuvo un contacto con su mano izquierda y el torso del atacante. Así, el cafetero cayó dentro del área y Merlos, en primera instancia, dejó seguir. Sin embargo, Gastón Monsón Brizuela lo llamó desde el VAR para que revisara la jugada en el monitor.
Después de varios minutos de análisis, el árbitro modificó su decisión y sancionó la pena máxima. “Luego de una revisión en campo, se observa que el jugador número 4 de Tigre sujeta al delantero de Rosario Central. Decisión final: penal”, explicó el juez a través del micrófono. La determinación generó reclamos del conjunto local, ya que el contacto de Moreno con Campaz fue considerado insuficiente por buena parte del Matador para justificar la caída y el posterior cobro.
El campeón del mundo, en cambio, no dudó. El rosarino se hizo cargo de la ejecución y definió con categoría desde los doce pasos: abrió su remate de zurda hacia un costado mientras Felipe Zenobio se arrojó hacia el otro. Así, el campeón del mundo volvió a marcar después del empate 1-1 frente a Newell’s y alcanzó su tercer tanto en el Clausura. Para celebrar, además, realizó nuevamente el gesto conocido como “six seven”, un movimiento con las manos que se volvió tendencia en redes sociales.
El tanto le permitió al conjunto dirigido por Jorge Almirón administrar la ventaja durante buena parte del encuentro. Los de Victoria intentaron reaccionar y buscaron el empate, pero la visita logró sostener el resultado en un partido cerrado y de pocas diferencias. La tarea defensiva tomó todavía más importancia sobre el final, porque Central terminó con diez jugadores después de la expulsión de Emanuel Coronel, que recibió la segunda amarilla y dejó a su equipo en inferioridad numérica.
Qué dijo Di María sobre el triunfazo de Rosario Central
Después del encuentro, Angelito destacó el rendimiento colectivo y evitó entrar en la polémica por la sanción que le permitió convertir. “Lo merecíamos. Hace varios partidos que venimos haciendo las cosas bien, hoy lo volvimos a hacer otra vez, manejamos muy bien el partido”, sostuvo el atacante. También valoró la reacción de sus compañeros tras quedar con un futbolista menos y remarcó que tuvieron oportunidades para ampliar la diferencia.
El Fideo también se refirió al empate sufrido ante Newell’s en la fecha anterior y reconoció una de las principales dificultades que atraviesa el equipo: la falta de contundencia. “Nos está costando convertir, que eso al final te lleva a no poder ganar y creo que hoy tuvimos muchas ocasiones"
Con la victoria, Rosario Central llegó a 15 puntos y quedó tercero en la Zona B, dentro de los puestos de clasificación a la próxima instancia y también en zona de Copa Sudamericana según la tabla de posiciones. El próximo desafío será Argentinos Juniors, otro rival directo de la parte alta. “No está más Lescano pero Argentinos sigue jugando muy bien, y seguramente va a ser complicado”, anticipó el ídolo de la Academia.
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