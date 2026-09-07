Cómo fue el picante cruce entre Cóccaro y Di María del que habla todo Rosario.

Con chicanas y gestos de por medio, las figuras de cada equipo se cruzaron en un clásico que tuvo de todo.

La expectativa por una nueva edición del clásico rosarino era muy alta en el fútbol argentino y el empate 1-1 entre Rosario Central y Newell´s cumplió con creces. Golazos, emociones agónicas y un clima especial que derivó en un cruce picante entre Ángel Di María y Matías Cóccaro , los referentes de uno y otro equipo.

El ida y vuelta se dio en pleno campo de juego, cuando Fideo reclamaba una falta y, tendido en el suelo, escuchó el reclamo del uruguayo por levantase. Captado por las cámaras de la transmisión, el volante del Canalla le mostró la última estrella conseguida por el club en 2025. Acto seguido, en un video compartido por TyC Sports, se observó al Zorro que entre risas con su movimiento de labios expresó: "Ah, la que levantaste en el escritorio...".

La clara referencia fue la Liga Profesional 2025, obtenida por Rosario Central en noviembre de ese año tras ser reconocido por la AFA como el mejor equipo de la temporada al finalizar en el primer puesto de la tabla anual. Di María siguió el intercambio con un gesto más de sus dedos en alusión a "pequeño" y fue calmado por Campaz, mientras que Cóccaro después del encuentro aclaró que fue "una situación de partido, en donde hubo un cruce y más nada".

Gastón Ávila convirtió sobre el cierre del primer tiempo para el Canalla y Matías Cóccaro igualó para la Lepra en la agonía del encuentro que finalizó 1-1 entre Rosario Central y Newell's en el Gigante de Arroyito.

Daniel Vila estalló contra el árbitro tras el River-Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia perdió 3-1 ante River en el Monumental y quedó expuesto a perder el liderazgo de la tabla anual, pero la derrota no fue lo único que generó enojo en el conjunto mendocino. Daniel Vila, presidente de la Lepra, apuntó directamente contra Nicolás Ramírez, árbitro del encuentro, y fue contundente al cuestionar su actuación durante la noche porteña.

“El árbitro es un bandido. No quiero que nos dirija más”, disparó el mandatario en los pasillos del estadio, visiblemente molesto después del partido. El dirigente aclaró que su enojo no estaba dirigido hacia el plantel, al que elogió por su actuación, sino contra el juez. “No con los jugadores, que jugaron un partidazo”, explicó antes de volver a la carga.

El empresario también recordó un antecedente que, según su mirada, demuestra que existe un historial de situaciones desfavorables para su equipo. “Si miramos la Copa Argentina, que es de público conocimiento, y cómo inclinó la cancha, no quiero que nos dirija más”, sostuvo. Sus declaraciones se produjeron después de un encuentro en el que el Millonario convirtió un penal y hubo otra jugada que despertó fuertes reclamos.

El vínculo entre el árbitro y el conjunto mendocino ya venía cargado de antecedentes. En noviembre de 2025, el colegiado expulsó al entonces entrenador Alfredo Berti durante un partido ante Argentinos Juniors. El técnico reaccionó de manera furiosa y, según quedó registrado en aquel episodio, insultó al juez y hasta llegó a amenazarlo con ir a buscarlo a su casa.