Falcioni explotó tras la derrota ante River: "Cuando me cagan me doy cuenta enseguida"

El entrenador local pidió roja por la infracción a Canelo y cuestionó a Gariano luego del 2-1 en el José Fierro.

La derrota de Atlético Tucumán ante River dejó un fuerte enojo de Julio César Falcioni contra el arbitraje de Andrés Gariano . El entrenador del Decano apuntó especialmente contra una jugada del segundo tiempo, cuando reclamó la expulsión de un jugador del Millonario por una infracción sobre Miguel Canelo .

El partido terminó 2-1 para River en el estadio Monumental José Fierro , con goles de Tobías Andrada y Thiago Almada . Atlético Tucumán , que había jugado con diez desde los 12 minutos por la expulsión de Franco Nicola , llegó al empate parcial con Ferreira , pero no pudo sostener el resultado y lo perdió en tiempo de descuento.

El reclamo de Falcioni se concentró en una acción que, según el cuerpo técnico local, debía terminar con tarjeta roja . El técnico incluso ingresó al campo de juego para protestarle a Gariano y le marcó directamente su postura: “Lo tenés que echar”. Por esa reacción, el entrenador también vio la roja.

Después del encuentro, el DT fue contundente. “No me gustó para nada el arbitraje. Es muy difícil cuando suceden estas cosas”, expresó, visiblemente molesto por las decisiones que, a su criterio, condicionaron el desarrollo del partido.

El reclamo de Falcioni por la roja que no llegó

La bronca de Atlético Tucumán tuvo un punto central: la comparación entre la expulsión de Nicola en el primer tiempo y la sanción que no recibió el jugador de River en la acción sobre Canelo. Para Falcioni, Gariano no utilizó el mismo criterio en las dos jugadas fuertes del partido.

“Era roja para el jugador de River por la falta a Canelo. Parece que la banda empezó a funcionar de nuevo, la banda de River, claramente. Cuando ME CAGAN me doy cuenta enseguida”, lanzó el entrenador, en una frase que sintetizó el malestar del banco tucumano.

El DT también dejó otra definición fuerte sobre el arbitraje: “Los de la banda jugaron bien. Y los de la otra banda cobraron todo a favor de ellos”. Luego agregó: “Si Atlético Tucumán molesta arriba, que nos avisen”.

La jugada llegó en un momento sensible del partido. Atlético Tucumán había empezado a empujar a River contra su arco y buscaba el empate pese a la inferioridad numérica. Una eventual expulsión habría dejado el encuentro diez contra diez y podía cambiar el cierre.

LA POLÉMICA DE LA TARDE: ¿era roja para Arambarri por esta infracción? Todo Atlético Tucumán pidió la expulsión, pero fue Julio César Falcioni quien se tuvo que ir por invadir el campo de juego. pic.twitter.com/U0cD5lvhMn — SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026

El Decano finalmente alcanzó el 1-1 con un cabezazo de Ferreira, tras un centro de Godoy, pero el equipo de Leonardo Ponzio reaccionó en el tramo final. A los 46 minutos del segundo tiempo, Juan Cruz Meza desbordó por izquierda, la pelota quedó suelta cerca del área y Thiago Almada apareció para marcar el 2-1 definitivo.

Más allá del resultado, la polémica arbitral quedó instalada. Falcioni y varios referentes del plantel remarcaron que hubo “muchas jugadas dudosas” y el foco quedó puesto en la falta sobre Canelo, la acción que desató la furia del entrenador de Atlético Tucumán.