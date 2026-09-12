Thiago Almada convirtió sobre la hora y River se llevó una victoria épica bajo la lluvia

El Millonario se impuso por 2 a 1 ante Atlético Tucumán en condición de visitante, luego de destrabar el partido en los minutos finales.

River , sobre la hora, le ganó 2-1 a un Atlético Tucumán con 10 jugadores bajo la intensa lluvia y logró su tercer triunfo al hilo en la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

Los goleadores del encuentro fueron Tobías Andrada , con un gol a los 21 del primer tiempo, y Thiago Almada , sobre la hora a los 26 del complemento; mientras que Clever Ferreira lo empató parcialmente a los 38 de la segunda mitad. Además fueron expulsados Franco Nicola y el técnico Julio Falcioni , por el “Decano”.

River tomó la iniciativa desde el arranque en el Monumental José Fierro y manejó la pelota en los primeros minutos, con asociaciones cortas para intentar progresar en campo rival. El equipo de Leonardo Ponzio dominó la posesión, aunque todavía sin profundidad suficiente para generar una chance clara.

La primera alerta llegó a los 11 minutos, cuando Martínez Quarta se equivocó en la salida y Atlético Tucumán intentó aprovechar el contragolpe. Otamendi apareció rápido para corregir y evitar una situación de peligro. Apenas un minuto después, el partido tuvo un quiebre: Nicola vio la roja directa por un planchazo en altura sobre Martínez Quarta, por lo que el Decano quedó con diez jugadores desde muy temprano.

River aprovechó rápido el hombre de más y abrió el marcador a los 21 minutos. Ángel Correa abrió la jugada hacia Gonzalo Montiel, que eligió jugar atrás en lugar de tirar el centro, y Tobías Andrada apareció en la puerta del área para sacar el remate y poner el 1-0 ante Atlético Tucumán.

PRIMER GOL DE TOBÍAS ANDRADA CON LA CAMISETA DE RIVER: el Millonario le gana 1-0 a Atlético Tucumán. pic.twitter.com/15MBDVJK34 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026

Después del gol, el equipo de Ponzio siguió manejando el partido y casi amplía la ventaja. A los 25, Fausto Vera tomó la pelota desde afuera del área y probó con un disparo de media distancia que pasó muy cerca. El Millonario domina el trámite frente a un Decano que juega con diez desde la expulsión de Nicola.

En el inicio del complemento, el Decano salió con más decisión y estuvo cerca de tener un penal por una falta de Fausto Vera dentro del área, aunque la jugada quedó anulada por offside previo. Poco después, River sufrió la salida de Andrada, autor del gol, por una molestia; en su lugar ingresó Mauro Arambarri.

Con el correr de los minutos, el Millonario volvió a acomodarse y generó aproximaciones cerca del área. Ángel Correa probó con un remate cruzado que se fue lejos y, más tarde, Thiago Almada tuvo un tiro libre peligroso desde el borde del área tras una falta sobre Driussi que terminó con amarilla para Fernández. El equipo visitante sigue arriba, pero no logra liquidar el partido.

Atlético Tucumán empezó a crecer en el tramo final y encontró el empate a los 37 minutos del segundo tiempo. Después de una falta de Marcos Acuña, que terminó amonestado, el local tuvo un tiro libre cerca del área: Godoy metió el centro y Ferreira ganó de arriba para marcar el 1-1 ante River.

FERREIRA EMPATÓ EL PARTIDO ANTE RIVER



Un gran centro de Godoy para que el jugador de Atlético meta un gran cabezazo para el 1-1 de Atlético.



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El gol golpeó al equipo de Ponzio, que había manejado buena parte del partido con un jugador más, pero no logró liquidarlo. Tras el empate, el Millonario intentó reaccionar y volvió a plantarse en campo rival. A los 41, Acuña tiró un gran centro para Lucas Beltrán, que cabeceó en el área, aunque la pelota se fue por arriba del travesaño.

River fue a buscar el triunfo después del empate y terminó encontrando el gol en tiempo de descuento. A los 46 minutos, Juan Cruz Meza armó una enorme jugada por la izquierda, la pelota quedó suelta cerca del área y Thiago Almada apareció para rematar y poner el 2-1 ante Atlético Tucumán.

EL GOL AGÓNICO DE ALMADA PARA RIVER



El 2️⃣3️⃣ del Millonario finalizó una gran jugada de Meza y puso el 2-1 ante Atlético Tucumán.



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Después del segundo gol, Ponzio hizo un último cambio y mandó a la cancha a Rafael Santos Borré en lugar de Ángel Correa. El Millonario sostuvo la ventaja en los minutos finales y se quedó con una victoria agónica como visitante, con los goles de Tobías Andrada y Thiago Almada.