Scaloni habló sobre su futuro en la Selección y ¿anticipó una renovación?

El entrenador argentino reapareció públicamente y dejó abierta la incógnita sobre su continuidad, mientras anticipó la llegada de nuevos jugadores al equipo.

Scaloni habló sobre su continuidad y el futuro de la selección.

Lionel Scaloni volvió a hablar públicamente luego del Mundial 2026 y, en una entrevista con el canal asiático MiGu, se refirió al futuro de la Selección Argentina, la renovación del plantel y su propia continuidad. Su contrato finaliza en diciembre y, aunque no confirmó qué hará, dejó abierta la posibilidad de seguir al frente del equipo.

Scaloni aseguró que el próximo período estará marcado por la oportunidad para los futbolistas jóvenes que vienen reclamando un lugar en la Selección.

“De cara a lo que viene vamos a intentar meter jóvenes, porque realmente lo merecen”, sostuvo el entrenador, quien remarcó que la intención será que puedan incorporarse a la idea de juego del equipo.

“La edad no es sinónimo de nada. Se quedarán o vendrán nuevos siempre y cuando rindan en sus equipos. Nuestra intención es darle la oportunidad a todo el mundo para que puedan jugar con esta camiseta ”, explicó.

SE QUEDA ?

El canal chino "Migu" entrevistó a Lionel Scaloni unos dias después de la final de la Copa del Mundo. El entrenador hablo del futuro de la @Argentina y se incluyó cuando hablo del futuro de los jóvenes en las nuevas citaciones!(Gracias @sergiole por el material) pic.twitter.com/kaYE7u9bOj — Luis Fregossi (@LuisFregossi) September 19, 2026

Entre los nombres que aparecen en la renovación están Agustín Giay, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Santiago Castro y Román Vega.

Scaloni y la incógnita sobre su continuidad

El entrenador también habló sobre el futuro del ciclo y reconoció que, después de los títulos conseguidos, el desafío será diferente.

“Después de ganar todo y faltando dos años para el Mundial, generaba cierta duda lo que venía. Y volver a aquello… sentir que se podía seguir compitiendo. Y, la verdad, se podía”, señaló.

"Estos chicos nos han dado un montón, es difícil repetirlo, intentaremos hacerlo"



Lionel Scaloni destacó la identificación de "la gente con el equipo" y reflexionó sobre el futuro: "Lo intentaremos, si estamos nosotros o no, no es lo importante".https://t.co/ASi4qayayS pic.twitter.com/g5jNicOB4j — Corta (@somoscorta) September 19, 2026

Sobre su continuidad, evitó dar certezas. “No va a ser fácil repetir algo así. La gente se identificó con esta Selección, da miedo. Miedo en el buen sentido. Yo pienso que es difícil intentarlo, no digo que va a ser fácil”, manifestó.

Y dejó una definición que mantiene abierta la posibilidad de su salida: “Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. Eso no es lo importante”.

La importancia del grupo

Scaloni volvió a destacar uno de los pilares que considera fundamentales para el funcionamiento del seleccionado: los vínculos entre los jugadores fuera de la cancha. “El asado es importante, por la previa, por prender el fuego, pero cualquier momento para estar fuera del entrenamiento es importante”, explicó.

Según el técnico, compartir desayunos, mates o reuniones permite que los futbolistas se conozcan más allá del fútbol y fortalece la relación dentro del plantel. “Por el de al lado te duplicas y solo lo haces conociendo al otro”, resumió.

El recuerdo del Mundial y el elogio a Messi

Al analizar el Mundial 2026, Scaloni fue autocrítico y marcó una diferencia con Qatar 2022. “Al Mundial anterior llegamos mucho mejor, con el 95% de los jugadores normales, esta vez llegamos con lo justo”, afirmó.

También destacó el esfuerzo de sus dirigidos: “Todos los que jugaron fue porque se lo ganaron”.

"Me hubiera gustado ganar, hubiera sido histórico para nosotros"



Lionel Scaloni lamentó la derrota en la final del Mundial, sostuvo que Argentina y España son "dos pueblos hermanos" y sentenció: "Que tres o cuatro salgan a decir cosas no tendría que empañar todo esto". pic.twitter.com/Xgrrw6B9CL — Corta (@somoscorta) September 19, 2026

Finalmente, tuvo palabras para Lionel Messi y aseguró que le hubiera gustado dirigirlo durante su juventud. “El Messi de 22 ó 23 años fue un futbolista único. Con nosotros también ha jugado bien, pero nos hubiera gustado tenerlo cuando era joven”, expresó.

La Selección Argentina afrontará ahora tres amistosos: el 30 de septiembre ante Bolivia en Córdoba, y el 3 y 6 de octubre frente a Burkina Faso y Benín, respectivamente, en el Monumental.