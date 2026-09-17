Un entrenador que sonó en Boca se postuló para reemplazar a Scaloni en la Selección: "Estoy preparado"

Mientras el futuro del entrenador múltiple campeón con el seleccionado evalúa su futuro, un DT dejó en claro que le gustaría entrenar al seleccionado.

De golpe, la Selección argentina vive un momento de suma incertidumbre con varios frentes abiertos que generan preocupación en los hinchas: el retiro confirmado de Messi , que se despedirá en la fecha FIFA , y la continuidad o no del entrenador Lionel Scaloni , que tiene contrato hasta diciembre del corriente año. Mientras habría negociaciones que caminan a paso corto con la AFA, todo es una incógnita.

Lo cierto es que ante una posible salida del laureado entrenador que consiguió un bicampeonato de Copa América , Finalissima y la Copa del Mundo , en el mundo futbolero se barajan distintos nombres que podrían ser opción en caso de que tome la decisión de no afrontar la renovación en el plantel y dar un paso al costado. En las últimas horas, un reconocido entrenador se postuló para reemplazar al nacido en Pujato, Santa Fe.

“Uno siempre sueña y cree que está capacitado después de haber recorrido tanto. Tengo 56 años, debuté en el año 86 en un vestuario y llevo 40 años en el fútbol, más de 20 dirigiendo. Estoy preparado”. Quien esbozó esa frase sorpresiva en diálogo con radio La Red, fue el entrenador Antonio 'Turco' Mohamed , con presente en Toluca de México pero que sonó en varias oportunidades para asumir el cargo en Boca .

"La Selección Argentina es lo máximo. Yo soy hincha de la Selección", dijo en su conversación con el programa. "Es una oportunidad hermosa, y es un desafío por el post Messi y Scaloni. Más por Messi, aunque respetando lo que hizo a Scaloni que es espectacular, pero suceder a Messi es mucho más complejo. Los jugadores van a jugar los primeros partidos, van a mirar a la derecha y no va a estar. Cuando toquen Mac Allister y Enzo, y se encuentren con Nico Paz y otras cosas, va a ser diferente", agregó.

El Turco Mohamed

Los clubes que dirigió Mohamed

En México

Zacatepec (2003-2004)

(2003-2004) Morelia (2004)

(2004) Querétaro (2004-2005)

(2004-2005) Chiapas / Jaguares (2005)

(2005) Veracruz (2007-2008)

(2007-2008) Tijuana (2011-2013)

(2011-2013) América (2014)

(2014) Monterrey (2015-2018 y 2019-2020)

(2015-2018 y 2019-2020) Pumas UNAM (2023)

(2023) Toluca (2024-presente)

En Argentina

Huracán (cuatro etapas: 2005-2007, 2013, 2018 y 2019)

(cuatro etapas: 2005-2007, 2013, 2018 y 2019) Colón (2008-2010)

(2008-2010) Independiente (2010-2011)

En Brasil

Atlético Mineiro (2022)

En España

Celta de Vigo (2018)

El pilar del cuerpo técnico de Scaloni que no seguirá a fin de año

Walter Samuel, ayudante de campo de Lionel Scaloni en la selección argentina, dejará el cuerpo técnico nacional a fin de año. Más allá de la continuidad o no del DT al frente del combinado albiceleste, el ex defensor no renovará su contrato para lanzarse como técnico principal. Así lo confirmó el periodista Gastos Edul, que cubre al combinado nacional para TyC Sports.

El vínculo del cuerpo técnico de Scaloni, compuesto por Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar, tiene fecha de vencimiento en diciembre. Luego de perder la final contra España en el Mundial 2026, el DT puso en duda la renovación del contrato.

La idea de Samuel es la de formarse durante algunos meses más y luego intentar dirigir un equipo en Europa. En dicho continente, tuvo experiencia como jugador en la Roma de Italia, el Real Madrid, el Inter de Milán y el Basilea de Suiza.

La decisión del defensor ex Boca habría sido tomada hace algunos meses y, ante la incertidumbre sobre la continuidad de Scaloni, cobró más fuerza en las últimas horas. En ocho años como integrante del cuerpo técnico albiceleste, consiguió levantar dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

La negociación entre AFA y Lionel Scaloni por la renovación sigue su curso.

Todavía no hubo una respuesta definitiva de Scaloni. Quedan semanas para que sigan viendo las condiciones y él decida. Tiene que ver con su energía y ganas para rearmar un proyecto, equipo y empezar una… pic.twitter.com/eGrydtq0M8 — Gastón Edul (@gastonedul) September 10, 2026

La AFA continúa las negociaciones con Scaloni para que siga en el banco de suplentes, aunque el hombre de Pujato fue claro cuando confirmó que se tomará un tiempo para reflexionar sobre si quiere o no seguir al mando. Tras la final con España, en la conferencia de prensa, visiblemente afectado, el propio DT afirmó que es "muy difícil" armar un grupo humano exitoso como el que él mismo gestó desde 2018.

Así estás las negociaciones entre Scaloni y la AFA

La Selección Argentina se está preparando para los amistosos que tendrán lugar entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre en la Fecha FIFA, una cita donde Lionel Scaloni será el entrenador del equipo. Un reconocido periodista aseguró que se complicaron las negociaciones entre el entrenador y la AFA.

Según Gustavo Yarroch hay 3 motivos centrales que llevarían al entrenador a marcharse de la selección: “Hay tres motivos por los cuales no está sencilla la renovación de Scaloni. El primero es que Scaloni no sabe si está con la energía y la voluntad para llevar adelante una reconstrucción de la Selección Argentina luego de 8 años intensos, con la salida de varios referentes”.

“El segundo motivo es que hay una importante deuda económica con el cuerpo técnico y el plantel de la selección argentina, esto tiene que ver con el pago de premios. Hay un gran malestar y entienden que es una situación incomprensible por el dinero que recauda la AFA”, afirmó Yarroch, destapando una situación más que llamativa y que pone en el ojo de la tormenta a Chiqui Tapia. Desde AFA desmintieron la existencia de tal deuda.

“El tercer motivo son las desprolijidades en torno a la organización de partidos amistosos. La AFA había anunciado que el lunes se iban a comunicar las fechas y los rivales. Luego se dijo que el miércoles y ahora se anunciarían este jueves. Scaloni nota cierta desprolijidad”, sentenció el periodista que cubre el día a día de la Selección Argentina.