"Conmigo, no": la feroz advertencia de Messi al jefe de la MLS en medio de los festejos de Inter Miami

En medio de las celebraciones por un nuevo título y su gol número cien, el capitán cambió la alegría por furia al cruzarse cara a cara con un poderoso dirigente estadounidense.

Lionel Messi jugó un partido al nivel digno de una final con el Inter Miami. Fue clave para superar al Cruz Azul de México y levantar el título de Campeones Cup. Gol de cabeza tras un centro de su amigo Luis Suárez, nuevo récord y una asistencia desde el córner para Casemiro, que anotó un tanto. Repitió una fórmula que desde hace varios partidos hace efecto. Pero en medio de la felicidad, el astro mostró su cara más enojada con una persona que estaba en los festejos.

Mientras saludaba con una sonrisa en la cara a casi todas las personas que se cruzaban en su camino, el capitán detectó la presencia de una figura que no le generó agrado. Al verlo, se acercó a un dirigente de la Major League Soccer ( MLS ) y le hizo un reclamo contundente con señas y la frase "conmigo, no".

Messi se cruzó con Don Garber , el comisionado de la MLS. Con claros gestos de molestia y un enojo que no pasó desapercibido incluso poro sus compañeros, lo enfrentó en más de una oportunidad. Más allá de este cruce, no se supo puntualmente cuál fue el motivo por el cual mantuvieron ese enfrentamiento ni por qué el '10' le hizo ese reclamo.

Una de las hipótesis extraoficiales hace alusión a un supuesto enfrentamiento debido a que esa misma persona no consideró la figura de Lionel y lo suspendió por un partido por no ser parte del Juego de las Estrella, un evento que mezcla lo recreativo con una parte comercial que recolecta millones. En esa oportunidad, el jefe había sido contundente declarando que era su obligación ser parte del evento, a pesar de que tenga en su momento haya tenido el foco en la Selección argentina.

A su vez, otro de los motivo es el flojo nivel del arbitraje estadounidense que sacó de quicio a Lionel durante la final ante los mexicano, al punto tal de que en un pasaje del partido les habría dicho: "Son horribles".

El ENOJO de LIONEL MESSI con los árbitros. pic.twitter.com/5oJQhU8ypJ — Info Argentino (@GonzaLog84251) September 17, 2026

Nuevo récord de Lionel Messi y participación insólita de Gastón Edul: así fue el gol 100 en Inter Miami

La final de la Campeones Cup entre Inter Miami y Cruz Azul tuvo una presencia argentina inesperada incluso antes del comienzo. Gastón Edul fue convocado para realizar el sorteo de capitanes previo al encuentro y compartió ese momento en el centro del campo con Lionel Messi, a pocos días del último partido del capitán con la Selección Argentina.

El periodista y streamer argentino participó del protocolo inicial de una definición que rápidamente también quedó marcada por otra cifra histórica del rosarino. A los 24 minutos, Messi apareció dentro del área y conectó de cabeza para abrir el marcador y poner el 1-0 para Las Garzas.

Cara o cruz con el capitán en la previa de Campeones Cup.

Te esperamos en algunas semanas en el país para agradecerte para siempre, Leo.

Te amamos. pic.twitter.com/b6qv0PhHE9 — Gastón Edul (@gastonedul) September 17, 2026

La conquista tuvo un valor especial: fue el tanto número 100 del argentino con la camiseta del conjunto estadounidense. La marca llegó, además, frente al mismo rival contra el que había comenzado su historia goleadora en el club.

En 2023, durante su debut con la camiseta rosa y negra, el capitán había convertido un recordado tiro libre ante Cruz Azul para darle el triunfo a su equipo. Tres años después, volvió a encontrarse con el conjunto mexicano, esta vez en una final, para alcanzar el centenar.

El partido se disputó en el Nu Stadium de Miami, que recibió por primera vez una definición por un título. Inter Miami llegó como vigente campeón de la MLS Cup, mientras que Cruz Azul obtuvo su lugar tras conquistar el Campeón de Campeones de la Liga MX.

La final también encontró al conjunto estadounidense atravesando una etapa de transición. El club anunció recientemente la llegada de Cristian “Kily” González, aunque Guillermo Hoyos continúa de manera interina mientras se completan los permisos de trabajo del nuevo entrenador.

En medio de ese escenario, todas las miradas volvieron a quedar sobre Messi. Después de llegar a los 99 tantos en el empate ante Nashville, necesitó apenas 24 minutos para alcanzar una nueva cifra redonda con la camiseta del club.