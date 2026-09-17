Sorpresivo: la fuerte decisión que tomó Nicolás Varrone junto a su equipo en medio del calendario de F2

Tanto el piloto como la escudería Van Amersfoort Racing hicieron publicaciones en sus redes sociales donde comunicaron mensajes sobre la contundente decisión que tomaron.

El automovilismo argentino recibió una dura noticia que tomó a todos por sorpresa y aún no encuentra una respuesta concreta a la decisión tomada: es que un piloto argentino que estaba cerca de la Fórmula 1 decidió ponerle fin, en conjunto con la escudería, al contrato que mantenía.

Lo llamativo del anuncio hecho en las redes sociales es que no tiene confirmación oficial sobre cuál será el futuro de él: si cambia de equipo o renuncia por completo a la categoría y buscará nuevos horizontes en el automovilismo internacional.

Se trata de Nicolás Varrone , quien anunció su salida del equipo Van Amersfoort Racing por lo que dio a conocer que no seguirá en la Fórmula 2 , la categoría telonera a la máxima donde está Franco Colapinto como único representante argentino en la grilla.

“Hoy toca cerrar una etapa. Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing. No fue una decisión fácil, pero creemos que es el camino correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera”, escribió en un posteo sorpresivo, luego de un fin de semana complejo debido a que sufrió un choque en clasificación y tuvo que abandonar en la Sprint de Madring por un toque de Kush Maini.

“Gracias de corazón a todo el equipo, a nuestros sponsors y colaboradores, y especialmente a todos ustedes que estuvieron siempre del otro lado, alentando y bancando, incluso en los momentos más difíciles. Y un gracias muy especial a la Familia Villagomez, por habernos recibido con tanta calidez y por acompañarnos de una manera increíble durante todo este trayecto. Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro. Gracias eternas por el aguante”, dijo.

El piloto había llegado al equipo VAR luego de destacarse en las pruebas de resistencia con el Corvette Racing, ganando las 24 horas de Le Mans en 2023. Luego pasó a F2 e ilusionaba con dar el salto a la máxima, debido a que Cadillac responde a General Motors, quien es la compañía matriz de Corvette, lo que anticipaba una conexión inmediata que podía facilitarle la llegada.

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El presente de Varrone en Fórmula 2

En este campeonato sumó puntos solo en tres de las carreras disputadas, lo que lo ubicaba hasta el momento en el puesto 20° del campeonato de pilotos.

Debido a este contexto, el piloto había afirmado en las últimas semanas que su futuro en la categoría no estaba confirmado y evaluaba distintas oportunidades, más allá y por fuera del camino a la F1.

En las últimas horas, el equipo confirmó que Hiyu Yamakoshi será el reemplazante de Varrone e iniciará su camino en la próxima fecha a disputarse en Bakú, Azerbaiyán.

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"Nos gustaría agradecer a Nico por su trabajo con el equipo esta temporada. Ha sido un miembro valioso de nuestra alineación de F2, y hemos disfrutado mucho tenerlo como parte del equipo. Viniendo de las carreras de coches deportivos, el paso a la Fórmula 2 fue un cambio significativo, y Nico se adaptó muy bien a las demandas de las carreras monoplazas. Aceptó ese desafío y demostró que podía adaptarse a la Fórmula 2 en un período muy corto de tiempo. Le deseamos todo lo mejor para los próximos pasos en su carrera", dijo el director del equipo Brad Joyce.