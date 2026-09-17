Es inglés y representa a la Argentina por una camiseta de Messi: la peculiar historia de un esgrimista

Un esgrimista inglés llamó la atención al representar a la Argentina en los Juegos Suramericanos. Nació en Gran Bretaña, es múltiple campeón y fue descubierto por una camiseta de Messi.

En medio de los Juegos Suramericanos 2026 se registró una historia particular que dio la vuelta al mundo: un esgrimista inglés representa a la Argentina . No fue casualidad, mucho tuvo que ver Lionel Messi , el excapitán de la Selección argentina .

La rivalidad deportiva entre Argentina e Inglaterra creció a pasos agigantados por el cruce entre ambas selecciones durante el Mundial 2026 . Fue victoria para el seleccionado que luego disputó la final, lo que generó un rechazo en distintos estadios de la Premier League para jugadores como Enzo Fernández y Valentín Barco , silbado habitualmente en Stamford Bridge, el estadio de su nuevo club Chelsea . Sin embargo este tipo de situaciones no priva de que algunos deportistas representen a otras selecciones en el ambiente del deporte.

Alex Brooke es un esgrimista nacido en Inglaterra y formado en el circuito británico desde que era pequeño. Durante muchos años defendió los colores de su país pero decidió dar un giro: representar a la Argentina.

No se trata de un deportista más, sino que hasta el momento es el número 1 del deporte en Gran Bretaña, en la categoría masculina. Supo conseguir oro individual y por equipos en el Campeonato de la Commonwealth de Esgrima 2022, la medalla de plata individual y por equipos en el Campeonato Europeo 2022, y la obtención del oro en el Europeo de Budapest 2021, entre un palmarés largo y prestigioso.

Durante su carrera alcanzó el puesto N°7 del ranking mundial junior y tocó el cielo con las manos en la categoría cadete de su especialidad: N°1 del ranking mundial. Mientras estudiaba en la Universidad de Princenton, con estudios orientados en Economía, Matemáticas y Finanzas, siguió con su carrera deportiva disputando la Ivy League de la NCAA.

Cómo nació el llamado para que represente a la Argentina

Luego de un combate internacional despertó atención en los presentes cuando se sacó la chaqueta tras un agitado combate y exhibió debajo una camiseta de Lionel Messi, el astro múltiple campeón con el seleccionado argentino, entre una de las casi diez con las que cuenta. Eso fue visto por el histórico José Domínguez, un referente del deporte en el país, que accionó y le terminó extendiendo una convocatoria.

Hay un lazo familiar clave para que Brooke y Argentina se unan: su madre. Oriunda de Buenos Aires y con una larga estadía en Estados Unidos desde que era joven. Conoció a su marido inglés y emigró con él al país europeo para conformar una familia que integra Alex, de 21 años, y sus dos hermanos.

Brooke, hinchas de un histórico club de Inglaterra

Más allá de su pasión por la Esgrima, ama el fútbol. No solo admira a Messi, sino que es fanático del West Ham United, que milita la Premier League de Inglaterra, club del que es un seguidor acérrimo por lo que conoce el paso a paso de su equipo.