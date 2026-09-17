Copa Davis en Neuquén: se aplicará el programa Tribuna Segura en el Ruca Che

La organización informó cómo será el ingreso al estadio para la serie entre Argentina y Turquía.

Argentina y Turquía ya tienen todo preparado para la serie de Copa Davis que se disputará este fin de semana en el estadio Ruca Che de Neuquén, en un acontecimiento histórico para la región. Será la primera vez que la competencia por equipos más importante del tenis mundial tenga una serie oficial en la Patagonia.

El primer paso será este viernes a las 11, cuando se realice el sorteo oficial en el Centro de Convenciones Domuyo. Allí quedará definido el orden de los partidos que comenzarán al día siguiente.

La acción se pondrá en marcha el sábado a las 11 , con los dos primeros partidos de singles. La jornada del domingo comenzará a las 12 , con el encuentro de dobles y, en caso de ser necesarios, los dos singles restantes para definir la serie.

El cruce corresponde al Grupo Mundial I. El equipo que consiga quedarse con la serie avanzará hacia la instancia que conduce a los Qualifiers de 2027, mientras que el perdedor deberá continuar su camino en el Grupo Mundial II.

Argentina afrontará el compromiso como local con Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni. También forma parte de la delegación el juvenil Juan Manuel La Serna, como sparring, mientras que Eduardo Schwank acompaña al capitán Javier Frana como subcapitán.

Sebastián Fariña Petersen

Por el lado de Turquía estarán Erhan Oral, Mert Alkaya, Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner, quienes buscarán dar el golpe como visitantes ante el combinado argentino.

El Ruca Che, transformado para el tenis

El estadio neuquino fue acondicionado especialmente para recibir una competencia de estas características. En el interior del Ruca Che se instaló una superficie GreenSet, de velocidad rápida a intermedia, sobre la estructura de madera preparada para la ocasión.

Además, se realizaron modificaciones en las tribunas y se montaron sectores específicos para la prensa y la organización. La intención fue adaptar el escenario habitual de grandes espectáculos deportivos a las exigencias de una serie internacional de Copa Davis.

Sebastián Fariña Petersen

El capitán argentino Javier Frana recorrió las instalaciones y destacó el estado de la cancha: “La cancha está impecable”.

La serie también representa el regreso de Argentina a jugar como local después de más de dos años y medio y tendrá como escenario, por primera vez, a una ciudad patagónica.

Cómo será el ingreso al Ruca Che

Para ingresar al estadio, los espectadores deberán presentar la entrada correspondiente junto con un documento que permita acreditar su identidad, ya que se implementará el programa Tribuna Segura, utilizado en espectáculos deportivos de todo el país.

No será indispensable contar con el DNI físico. En caso de no tenerlo, se podrá acreditar la identidad mediante la aplicación Mi Argentina o alguna constancia de identidad válida.

La expectativa en Neuquén es alta y las entradas para la serie tuvieron una rápida demanda. Con el Ruca Che preparado y los dos equipos instalados en la provincia, la Copa Davis tendrá este fin de semana su primera experiencia oficial en la Patagonia.