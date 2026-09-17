Dos argentinos en la lucha: quiénes siguen y cuándo se juegan las semifinales de Sudamericana y Libertadores

Ambos torneos internacionales llegaron a instancias finales con representantes argentinos. Cómo serán las próximas instancias: rivales y fechas confirmadas .

El fútbol argentino tiene representantes argentinos en el plano internacional que batallarán por quedar en lo más alto del continente: un equipo en Copa Sudamericana y, el otro, por Libertadores , el certamen más prestigioso a nivel clubes de Sudamérica.

El panorama es diferente en los dos certámenes si se hace un repaso por los últimos títulos de cada certámenes. Los clubes locales han logrado imponerse en los últimos años de Sudamericana desde la obtención de Defensa y Justicia en 2020. Abrió la puerta para que luego Racing levante el título cuatro años más tarde (2024) y Lanús sea el último que la consiguió hasta el momento (2025). En los últimos seis años, los clubes argentinos la conquistaron en tres oportunidades.

Pero la Libertadores es una cuota pendiente para los clubes argentinos, en medio de un reinado extenso del fútbol brasileño que no para de imponerse con un poderío imponente fruto de su alto poder adquisitivo. Desde 2018 un club argentino no trae el trofeo a la Argentina, siendo River el último luego de ganarle la final a Boca en Madrid, España.

La agenda de los equipos argentinos que jugarán los octavos de la Copa Libertadores.

Los clubes que siguen en competencia internacional

Lo cierto es que tan solo quedan dos clubes locales representando al país en los trofeos sudamericanos: Boca, por Sudamericana, y Estudiantes de La Plata en Libertadores, tras una definición increíble frente a Corinthians en condición de visitante.

El cuadro en Sudamericana del que está pendiente Boca

El xeneize logró meterse en instancia de semifinales luego de superar a un San Pablo que no mostró creces para vencer a los liderados por Leandro Paredes. Para la próxima instancia ya tiene rival: será Vasco Da Gama, de Brasil, que contará con Santiago Sosa y Alan Lescano pero no con Facundo Colidio por un problema.

El otro costado de la llave, de donde saldrá el rival del finalista entre los anteriormente mencionado, aparece como semifinalista Atlético Mineiro, que superó a Santos por penales tras un global igualado 4-4. Sin embargo, su rival en esa instancia se definirá este jueves desde las 21.30 entre Montevideo City Torque (Uruguay) y Cienciano (Perú), siendo este último quien lleva la ventaja 2-0 en el global.

Cuándo se juegan las semifinales de Sudamericana

El partido de ida entre Boca y Vasco será el 14 de octubre, mientras que la vuelta tiene lugar para el 21 del mismo mes.

Por otra parte, la otra semifinal que ya tiene a Mineiro confirmado pero espera por el ganador de Montevideo City Torque-Cienciano, tendrá el partido de ida el 13 de octubre y la vuelta el 20 de ese mes.

La final de la Copa Sudamericana está programada para el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Quiénes siguen en Copa Libertadores: Estudiantes de La Plata, el único argentino

Estudiantes de La Plata ya sabe cuáles son los posibles rivales en una hipotética final, si es que avanza. Una de las llaves de semifinales están definidas: Palmeiras-Fluminense, duelo de brasileños que batallarán por llegar a la gran final.

Por el otro lado, el Pincha aún no conoce su contrincante en semis. La serie de cuartos de final entre Flamengo (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) determinará el rival del equipo platense y se definirá este jueves desde las 21.30 en Brasil. Lo cierto es que el equipo que define en su país tiene una ventaja de dos goles tras ganar de visitante.

Cuándo se juegan las semifinales de Libertadores

El pincha tiene fechas confirmadas para las semifinales: 13 de octubre la ida, 20 del mismo mes la vuelta ante el ganador de Flamengo-Independiente del Valle.

Por otra parte, Fluminense-Palmeiras jugarán el 14 (la ida) y definirán todo en la casa del verdao el 21.

La final se jugará el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Uruguay.