En pleno desarrollo, la modificación en el reglamento para este Torneo Clausura 2026.

En una jornada marcada por modificaciones en el fútbol argentino, durante la última reunión del Comité Ejecutivo de la AFA aprobaron que las semifinales y la final del Torneo Clausura 2026 se disputen en estadio neutral. El organismo también revisó iniciativas vinculadas con el programa Club Fútbol Argentino y un proyecto de centralización logística para las instituciones.

La decisión fue tratada durante la reunión del Comité Ejecutivo realizada en el predio Lionel Messi, en Ezeiza, este martes. Vale recordar que la AFA y la LPF ya habían aprobado las fechas y sedes de las finales de 2026. El Torneo Clausura se definirá el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo, mientras que el Trofeo de Campeones (entre Belgrano, campeón del Apertura, y quien resulte campeón del Clausura) se disputará el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

El calendario incluye además la final de la Copa Argentina el miércoles 4 de noviembre, la Supercopa Internacional (entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central) este sábado 26 de septiembre y la Supercopa Argentina (entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza) el miércoles 11 de noviembre.

También debatieron la posibilidad de adecuar el cierre del mercado de pases a los plazos de otras ligas de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), destino frecuente de futbolistas argentinos. Durante la reunión se revisó, además, la programación del Clausura 2026. La Liga trabaja en el ordenamiento de la fecha 11 y las siguientes, con atención a la ventana FIFA del 3 de octubre, los compromisos por Copa Argentina y los torneos continentales. La confirmación de las fechas 14, 15 y 16 dependerá de cuestiones logísticas, entre ellas la visita prevista del papa León XIV.

AFA anunció la creación de una nueva copa en el fútbol argentino

En una nueva reunión de comité ejecutivo de AFA, se aprobó la creación de un nuevo torneo que se jugará a partir de 2027, llamado Recopa de los campeones. El formato de disputa será un triangular entre el campeón de la Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional.

Este es el octavo trofeo que entregará la asociación comandada por Chiqui Tapia: como competencias principales, están el Torneo Apertura y Clausura, además de la Copa Argentina. También, desde la temporada anterior que se entrega una copa al primero de la tabla anual.

Como torneos complementarios hay otros cuatro ahora: el trofeo de campeones, que enfrenta a los ganadores del Apertura y Clausura, la Supercopa Argentina que se disputa entre el ganador del trofeo de campeones y la Copa Argentina, y la Supercopa Internacional, a la que clasifican el primero de la Tabla Anual y el ganador del trofeo de campeones. A estos tres se le suma ahora la Recopa de los campeones.

Más allá de las dificultades para entender el proceso de clasificación a las diferentes copas del fútbol argentino, este nuevo torneo presentará un sistema diferente, jugándose en formato de triangular. Además, tendrá reglas particulares: no habrá empate en los noventa minutos, por lo que si persiste la igualdad los encuentros se definirán por penales. Esto cambia el sistema de puntuación, ya que una victoria normal dará tres puntos, pero una por penales solo 2, mientras el perdedor se lleva uno. Por último, la sede de los tres partidos será a convenir por la AFA, y si un club repitió título, la clasificación le corresponderá al subcampeón de alguna de esas competencias.