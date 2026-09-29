La tremenda agenda de partidos para este martes 29: el duelo europeo que cautiva las miradas del mundo

España, el último campeón del mundo, tendrá un duelo complicado por Nations League y promete un partidazo. El cronograma para este fin de semana.

Las selecciones mundiales siguen teniendo actividad internacional para empezar a medirse de cara a los distintos torneos que tienen programados para los próximos meses. Desde el encuentro donde Brasil logró una victoria holgada desde el resultado pero con un trámite que le costó, hasta una programación que tendrá un duelo picante entre dos selecciones europeas.

La agenda es prometedora entre los amistosos y los duelos de Nations League.

Moldavia - Islas Feroe ( en Disney Plus)

Finlandia - Bielorrusia

Desde 15.45

Eslovenia - Macedonia del Norte (Disney Plus)

Escocia - Suiza (Disney Plus)

España - Croacia (ESPN)

- (ESPN) República Checa - Inglaterra (ESPN)

Bulgaria - Estonia (Disney Plus)

Eslovaquia - Kazajistan (Disney Plus)

San Marino - Albania (Disney Plus)

Luxemburgo - Islandia (Disney Plus)

Brasil jugó su segundo amistoso tras el fracaso en el Mundial: cómo le fue

Brasil jugó un nuevo amistoso para empezar a olvidar lo hecho en el Mundial 2026, certamen ecuménico en el que no tuvo un gran rendimiento y se despidió de forma prematura en los octavos de final en manos de Noruega.

Nuevamente, el seleccionado sudamericano se enfrentó a Australia por la revancha del primer partido en el que habían empatado 1-1 de forma agónica, tras un gol de Rayan cuando el tiempo estaba cumplido. Este martes, la canarinha sufrió pero sacó adelante un amistoso complejo.

Cómo le fue a Brasil en la revancha ante Australia

Sufrió. Logró ponerse en ventaja rápidamente y todos los caminos conducían a que sería una goleada para los brasileños, pero, sin embargo, el rival creció y llegó al empate a los 28 minutos, en una jugada que fue revisada por el VAR.

Desde ese momento, Brasil se mostró desordenado y empezó a sufrir el partido. Al paso del tiempo, los socceros lograron ponerse 2-1 pero rápidamente le empataron el encuentro.

Ya en la segunda etapa logró sacar ventajas y terminó llevándose el encuentro por 4-2, con el último tanto de Vinicius desde el punto de penal.

El seleccionado irá a la India para ser visitante de dicho combinado el próximo 3 de octubre en Calcuta.

Cómo formaron los equipos

Australia

(18) Patrick Beach

(3) Alessandro Circati

(19) Harry Souttar

(25) Lucas Herrington

(4) Jacob Italiano

(22) Jackson Irvine

(24) Paul Okon-Engstler

(16) Aziz Behich

(8) Connor Metcalfe

(17) Nestory Irankunda

(26) Kusini Yengi

Brasil