Fuerte descargo de Vinicius tras el rotundo fracaso de Brasil en el Mundial 2026

El delantero se expresó a través de sus redes sociales, luego de la eliminación a manos de Noruega.

La eliminación de la selección de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 continúa generando ecos dentro del conjunto pentacampeón. Luego de varios días sin emitir declaraciones públicas, Vinicius Junior recurrió a sus plataformas digitales.

En sus redes sociales decidió compartir el amargo sabor que le dejó la derrota ante Noruega, agradecer el respaldo de los seguidores y hacerse cargo del fracaso colectivo al no poder alcanzar el objetivo de pelear por la corona. "No sería justo quedarme callado", afirmó el extremo, que confesó haber necesitado tiempo para asimilar un nuevo golpe con la camiseta canarinha.

El jugador del Real Madrid calificó la prematura despedida del torneo como una de las experiencias más dolorosas de su trayectoria profesional. "Vestir esta camiseta representa el máximo orgullo para mí, y quedar fuera de un Mundial en esta instancia genera una sensación indescriptible. Soy consciente de todo lo que trabajé, de cuánto me enfoqué y de cuánto deseaba esto para la gente y para los míos", posteó en su cuenta de Instagram.

Hacia el cierre de su mensaje, el atacante de 25 años dejó traslucir el profundo malestar que atraviesa el vestuario tras no haber estado a la altura de lo esperado. "La bronca que sentimos es enorme. Éramos un grupo con suficiente potencial para ir mucho más lejos, pero no lo logramos", sostuvo el exjugador del Flamengo, firme en su convicción de que el equipo contaba con las armas necesarias para avanzar con holgura en la competencia.

Antes de poner fin a su publicación, Vinicius también dirigió un mensaje a la afición brasileña y se comprometió a seguir trabajando para restaurar la grandeza de la Verdeamarela en el escenario internacional. "Pido disculpas y prometo pelear por nuestro anhelo de regresar a la cima del fútbol mundial", concluyó.

El penal que Vinicius no pateó

Mucho se habló de la decisión del delantero de no tomar el balón en el primer tiempo, cuando Bruno Guimaraes falló la ejecución desde los doce pasos.

Como referente y mejor jugador del equipo, habiendo pateado muchos penales en Real Madrid, el mundo del fútbol esperaba por lógica que Vinicius se hiciera cargo de un momento tan importante contra Noruega.

Guimaraes no pudo con el arquero Nyland y así se empezó a construir la victoria de los escandinavos, que tendría a Erling Haaland como gran figura anotando dos goles.

El técnico, Carlo Ancelotti, justificó la decisión con estadísticas, diciendo que Bruno tenía mejores números que sus compañeros y por eso se decidió que el volante del Arsenal asumiera el disparo.

“¿Por qué no pateó Vinicius el penal? Hicimos una estadística del último año. El mejor para patear era Neymar, después Igor Thiago, después Raphinha, después Bruno, después Martinelli. Bruno Guimarães era el mejor en campo”.