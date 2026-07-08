La estremecedora carta pública de una figura de Brasil por la eliminación del Mundial: "El peor dolor de mi vida"

Una figura del combinado que quedó afuera del certamen en manos de Noruega, hizo público su dolor por la derrota. Las sentidas palabras que causaron dolor.

El dolor en Brasil no cesa luego de la eliminación del mundial en octavos de final en manos de Noruega , principalmente por Erling Haaland que no dio espacios a la duda, sacudió el partido con dos tantos y sacó a un gigante del certamen. Más allá de los ciudadanos y fanáticos del combinado brasileño, quienes más sintieron el golpe por la derrota que terminó con la ilusión del sexto título fueron los jugadores.

Principalmente el mediocampista Bruno Guimaraes , quien fue el encargado de patear el penal que atajó el arquero Örjan Nyland en el inicio del partido. Este martes, a tres días de la eliminación, expresó unas sentidas palabras en su cuenta oficial de Instagram pidiendo perdón y alegando que sufrió el "peor dolor de su vida".

"He escrito y borrado tantas veces que he perdido la cuenta. Siempre he estado presente aquí en victorias, nada más justo que presentarme y no huir de hablar contigo en la derrota. El fútbol, que me dio todo lo que tengo, es ser responsable de hacerme sentir el peor dolor de mis 28 años de vida. Perder el penal y quedar eliminado en octavos de final es duro, se sufre, duele mucho, pero será otro obstáculo a superar", comenzó escribiendo en un doloroso posteo el jugador de Brasil .

Luego, sumó: "He pasado por mucho que solo yo sé... Estoy seguro de que no importa lo peor que me sienta ahora mismo, todo pasará. La parte más loca de todo esto fue llegar a casa del día más triste de mi vida y lo primero que mis hijos dijeron cuando me desperté fue "¿Papá, vamos a jugar a la pelota? " ". Y aquí entendí que sin importar días malos o buenos, el fútbol siempre será mi gran amor. Asumo la responsabilidad, como siempre lo hice, y no es ahora que sería diferente".

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Además, Guimaraes concluyó: "Muy triste como terminó, pero seguro que Dios lo sabe todo. Te he dado gloria en la victoria y te daré gloria en la derrota. Gracias Jesús por la oportunidad. El sueño no ha terminado. Sigue vivo en mi corazón y en los corazones de miles de personas que aman nuestro país. Es hora de reflexionar, recuperar fuerzas con mi familia y volver aún más fuerte".

Por qué Vinicius no pateó el primer penal de Brasil: qué dijo

La ilusión de Brasil se rompió por completo con la eliminación del Mundial 2026 en manos de Noruega, que tuvo a un Erling Haaland descollante que anotó dos tantos tremendos. Tuvieron chances de ponerse arriba del marcador antes de la inspiración del delantero implacable, principalmente con un penal que le cayó a los 13 minutos de partido cuando el partido estaba aún empatado sin goles.

En torno a ese remate que podría haber cambiado la ecuación del partido se generó una fuerte polémica. Es que un referente de la Canarinha tomó el balón luego de que el árbitro Ismail Elfath sancione el penal pero terminó dándoselo a Bruno Guimaraes, autor del remate que fue contenido por el portero Örjan Nyland. Esta decisión fue motivo de críticas en las redes sociales y el mundo futbolero.

¿QUÉ PASÓ? Vinícius Jr había tomado la pelota para encargarse del penal pero a último momento le cedió el tiro a Bruno Guimaraes. ¡Luego Nyland atajó!



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Los motivos por los que Vinicius no quiso patear el penal

Por las críticas recibidas y para darle una explicación a los fanáticos, el delantero Vinicius Jr contó por qué no quiso hacerse cargo deun penal con peso. "El entrenador elige de antemano quién tirará el penal. Eligió a Bruno. Nunca fui vanidoso, nunca quise ser el máximo goleador de la competición, y por eso lo tiró Bruno. Él tiraba mejor los penal que yo, y por eso el entrenador lo eligió. Eso es todo. Nunca he rehuido la responsabilidad. Muchos dirán que no quería, pero nunca hui. Lanzo penales para Real Madrid cuando el entrenador me elige. Tenemos que prepararnos mejor para el próximo Mundial y los próximos partidos", soltó ante los medios.

Vinícius: "Ancelotti decide los penaltis.



Nunca he sido egoísta, mi objetivo nunca fue ser el máximo goleador del Mundial.



Muchos dirán que no quise tirarlo, pero cuando me ha tocado hacerlo en el Real Madrid lo hice.



Nunca me he escondido." pic.twitter.com/7vrdg150fB — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) July 6, 2026

Ancelotti explicó por qué eligieron a Guimaraes para patear el penal que falló

Previo a eso, el entrenador italiano en la selección brasileña Carlo Ancelotti explicó con detalles los motivos de la elección: " Elegimos a Bruno Guimarães porque pensamos que era la mejor opción sobre el campo. Recopilamos estadísticas de un año de jugadores rivales y de los nuestros. El mejor en lanzar penales es Neymar, luego Igor Thiago, luego Raphinha, luego Bruno Guimarães y luego Martinelli".

Las estadísticas marcaban un 100% de efectividad para el mediocampista, marcando tres goles en esa cantidad de penales rematados. Por su parte, Vinicius convirtió cinco goles y falló dos penales, una cifra para nada desalentadora.