Leandro Paredes habló de la eliminación de Brasil y su posible titularidad ante Egipto

El volante argentino se presentó ante la prensa en el día previo al partido por octavos de final del Mundial 2026.

Leandro Paredes ingresaría al equipo titular para el partido de Argentina ante Egipto. El volante central habló este lunes con la prensa sobre diferentes temas y aseguró que "hace ruido" ver afuera del

Mundial 2026 a Brasil , a la vez que dijo que "todas las selecciones son muy competitivas" y señaló que "cualquiera le puede ganar a cualquiera".

El mediocampista de Boca entró en el complemento de las victorias sobre Argelia, Austria y Cabo Verde, mientras que fue titular ante Jordania.

"Somos conscientes que todas las selecciones son muy competitivas y que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Obviamente que hace ruido ver afuera a Brasil, pero no hay partidos fáciles", aseveró.

En declaraciones que brindó antes de la práctica de la Selección argentina en Atlanta, Paredes añadió: "Mañana intentaremos dar la versión que queremos. Cabo Verde ya quedó atrás, pensamos en el partido de mañana que sabemos que no va a ser cómodo".

"Uno siempre trabaja y entrena para ser titular. Estoy a disposición del entrenador", indicó al ser consultado acerca de si ante Egipto regresará a la titularidad.

Luego, dijo: "Nosotros siempre queremos dar nuestra mejor versión, pero hay partidos en los que no siempre se puede jugar bien, a veces toca sufrir. El otro día sufrimos, pero ganar así también es importante".

“Que sigamos haciendo nuestro juego y que hasta el final dejemos la imagen de que queremos siempre lo mismo”, finalizó el futbolista de Boca.

"HACE RUIDO VER AFUERA A BRASIL, PERO NO HAY PARTIDOS FÁCILES"



Leandro Paredes habló antes del entrenamiento de la Selección Argentina y se refirió a la sorpresiva eliminación de Brasil del Mundial 2026. pic.twitter.com/vNmq1vxb6K — TyC Sports (@TyCSports) July 6, 2026

Nahuel Molina: “Hay que estar lo más tranquilo y fresco posible”

Por su lado, el jugador Nahuel Molina expresó: “Dentro del campo intentamos estar a nuestro ritmo y no al de la gente. La gente siempre va a querer más y alentarnos a que juguemos como lo veníamos haciendo”.

“Desde nuestro punto de vista hay que estar lo más tranquilo y fresco posible para que cuando lleguen los momentos clave el equipo responda de la mejor manera”, manifestó previo al entrenamiento en Atlanta.

La Selección argentina se enfrentará este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 a partir de las 13, hora argentina, en el Atlanta Stadium.