Por qué Vinicius no pateó el primer penal de Brasil: qué dijo

El delantero recibió duras críticas por no haber pateado el penal ante Noruega que luego terminó siendo fallado por Bruno Guimaraes. Qué dijo el delantero y el DT Carlo Ancelotti.

La ilusión de Brasil se rompió por completo con la eliminación del Mundial 2026 en manos de Noruega , que tuvo a un Erling Haaland descollante que anotó dos tantos tremendos . Tuvieron chances de ponerse arriba del marcador antes de la inspiración del delantero implacable, principalmente con un penal que le cayó a los 13 minutos de partido cuando el partido estaba aún empatado sin goles.

En torno a ese remate que podría haber cambiado la ecuación del partido se generó una fuerte polémica. Es que un referente de la Canarinha tomó el balón luego de que el árbitro Ismail Elfath sancione el penal pero terminó dándoselo a Bruno Guimaraes , autor del remate que fue contenido por el portero Örjan Nyland . Esta decisión fue motivo de críticas en las redes sociales y el mundo futbolero.

Por las críticas recibidas y para darle una explicación a los fanáticos, el delantero Vinicius Jr contó por qué no quiso hacerse cargo deun penal con peso. "El entrenador elige de antemano quién tirará el penal. Eligió a Bruno. Nunca fui vanidoso, nunca quise ser el máximo goleador de la competición, y por eso lo tiró Bruno. Él tiraba mejor los penal que yo, y por eso el entrenador lo eligió. Eso es todo. Nunca he rehuido la responsabilidad. Muchos dirán que no quería, pero nunca hui. Lanzo penales para Real Madrid cuando el entrenador me elige. Tenemos que prepararnos mejor para el próximo Mundial y los próximos partidos", soltó ante los medios.

¿QUÉ PASÓ? Vinícius Jr había tomado la pelota para encargarse del penal pero a último momento le cedió el tiro a Bruno Guimaraes. ¡Luego Nyland atajó! #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/GFRbuDvioh

Vinícius: "Ancelotti decide los penaltis.



Nunca he sido egoísta, mi objetivo nunca fue ser el máximo goleador del Mundial.



Muchos dirán que no quise tirarlo, pero cuando me ha tocado hacerlo en el Real Madrid lo hice.



Nunca me he escondido." pic.twitter.com/7vrdg150fB — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) July 6, 2026

Ancelotti explicó por qué eligieron a Guimaraes para patear el penal que falló

Previo a eso, el entrenador italiano en la selección brasileña Carlo Ancelotti explicó con detalles los motivos de la elección: " Elegimos a Bruno Guimarães porque pensamos que era la mejor opción sobre el campo. Recopilamos estadísticas de un año de jugadores rivales y de los nuestros. El mejor en lanzar penales es Neymar, luego Igor Thiago, luego Raphinha, luego Bruno Guimarães y luego Martinelli".

Las estadísticas marcaban un 100% de efectividad para el mediocampista, marcando tres goles en esa cantidad de penales rematados. Por su parte, Vinicius convirtió cinco goles y falló dos penales, una cifra para nada desalentadora.

ANCELOTTI SE BASÓ EN ESTADÍSTICAS PARA ELEGIR QUIÉN SE ENCARGABA DE LOS PENALES



Carlo Ancelotti explicó en conferencia de prensa que la elección de Bruno Guimaraes sobre Vinicius Jr para el primer penal estuvo fundamentada en estadísticas pic.twitter.com/T9Oq5r7LxK — Diario Olé (@DiarioOle) July 6, 2026

Estallaron las redes: los mejores memes de la eliminación de Brasil en el Mundial a manos de Noruega

La histórica eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, frente a Noruega, provocó un terremoto futbolístico, pero también una verdadera explosión en las redes sociales.

Apenas Erling Haaland marcó el 2-0 definitivo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, X, Instagram, Facebook y TikTok se llenaron de memes, videos y montajes que tuvieron como principal blanco a la Verdeamarela.

El delantero del Manchester City fue la gran figura de la jornada con un doblete y rápidamente pasó de verdugo deportivo a protagonista absoluto del humor en internet.

Haaland como vikingo, hincha de Boca y jugador de la Selección: los mejores memes

Los usuarios argentinos fueron quienes más impulsaron las tendencias durante las horas posteriores al encuentro. Miles de publicaciones recordaron la histórica rivalidad entre ambas selecciones y aprovecharon la temprana despedida brasileña para multiplicar cargadas. Muchas imágenes mostraban al artillero vestido con la camiseta de la Selección Argentina o compartiendo festejos junto a Lionel Messi, mientras otras hacían referencia al tradicional "pentacampeón" y a la imposibilidad de Brasil de volver a levantar la Copa del Mundo desde Corea-Japón 2002. Tampoco faltaron las comparaciones con el 7-1 sufrido ante Alemania en 2014.

El atacante nórdico también fue retratado como un auténtico vikingo dispuesto a conquistar territorio brasileño. Uno de los memes más repetidos lo mostraba con casco, barba y un enorme martillo entrando al estadio para "invadir" Sudamérica, mientras otros lo comparaban con un personaje de videojuegos por su capacidad para derrotar a los grandes favoritos. También reaparecieron imágenes relacionadas con Boca, ya que el propio Haaland reconoció en varias oportunidades su simpatía por el club xeneize.

Las estadísticas también alimentaron buena parte de las bromas. Muchos usuarios recordaron que Noruega jamás perdió un partido oficial frente a Brasil y que el antecedente más recordado había sido el triunfo por 2-1 en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998. Otros remarcaron que la Canarinha volvió a quedar eliminada por un seleccionado europeo en una instancia de eliminación directa, una tendencia que se repite desde hace dos décadas.

"Hoy todos los hermanos sudamericanos quieren que Brasil le gane a Noruega"



yo hoy en el sillón de mi casa: pic.twitter.com/ZE0n6JTBdB — piti (@nosoypitti) July 5, 2026

Los memes repasaron esa seguidilla de frustraciones: Francia en 2006, Países Bajos en 2010, Alemania en 2014, Bélgica en 2018, Croacia en 2022 y ahora Noruega en 2026, una racha que volvió a instalar el debate sobre la pérdida de protagonismo del pentacampeón. La catarata de reacciones continuó durante toda la noche y convirtió a Haaland en uno de los nombres más mencionados del planeta. Su doblete no solo clasificó por primera vez a Noruega a los cuartos de final de un Mundial, sino que también desató una de las jornadas más virales de la Copa del Mundo.