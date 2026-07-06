El impactante video sobre la insólita lesión que sufrió una figura de Inglaterra en los festejos: qué dijo el DT

Mientras todos festejaban la victoria ante México, un jugador sufrió un accidente y, en consecuencia de ellos, una impactante lesión. El video.

La ajustada victoria de Inglaterra ante México en el estadio Azteca generó un sabor agridulce: felicidad por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 , pero con la tristeza por la insólita lesión de una figura de la selección que se lesionó en los festejos del combinado europeo. La lesión es tan impactante como inesperada de un jugador que ni siquiera tuvo minutos en el partido y evitó los golpes de un encuentro de dientes apretados.

Todo era felicidad. Los jugadores celebraban frente a sus hinchas afuera del campo de juego y acercándose a la tribuna del mítico estadio mexicano. En medio de ese festejo eufórico, un histórico sufrió una caída inesperada por la cual tuvo que recibir una inmediata atención médica.

Cuando quería sumarse a sus compañeros, el histórico mediocampista Jordan Henderson quiso saltar el cartel luminoso que rodea el campo de juego para exhibir distintas publicidades. Inesperadamente su mano de apoyo se resbaló del mismo, terminó cayendo al piso, y en el intento de querer frenar el golpe con su mano izquierda, sufrió una lesión impactante en su brazo que, al parecer, reviste gravedad.

Debido a esta situación, el jugador tuvo que retirarse del campo de juego en camilla debido al dolor sufrido. Según dio a conocer la BBC Sport, los médicos le suministraron oxígeno mientras seguía tendido en el campo de juego. Para evitar que se divulguen imágenes de la lesión, el jugador salió rodeado por un importante cordón de seguridad que impidió ver la gravedad de la lesión.

Insólito lo de Jordan Henderson. Quiso saltar el cartel, se cayó y sufrió una fractura. Se pierde el resto del Mundial.pic.twitter.com/m1zCTqrK3P — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 6, 2026

Qué dijo Thomas Tuchel sobre la lesión

A falta de un parte oficial de la Federación Inglesa de fútbol, el entrenador Thomas Tuchel se refirió a la lesión minutos posteriores a la victoria. “Mis emociones son muy contradictorias. Estoy muy orgulloso de la mentalidad y la actitud del equipo. Lo conseguimos con corazón y personalidad”, soltó el líder técnico del equipo.

Contando detalles de lo conocido en primera instancia, el DT soltó: "Jordan se lesionó la muñeca. Está ahora mismo en el hospital. Es una lesión bastante grave. No encaja con una noche como esta que Jordan no esté con nosotros”. Mientras tanto, Jordan permanece internado, acompañado del equipo médico de la selección, mientras esperan respuesta de los estudios médicos que determinarán si precisa de intervención quirúrgica o no es necesario. Aún no hay información oficial al respecto.

Henderson se perderá el resto del Mundial



Abandonó el campo en camilla tras sufrir una caída que le habría producido la rotura del brazo https://t.co/lwWvbXEMxq pic.twitter.com/jgwYQ2073i — Radioestadio (@Radioestadio) July 6, 2026

Inglaterra le ganó a México en un partidazo y jugará ante Noruega

No hubo hazaña: pese a haber dejado una muy buena imagen ante su gente en el estadio Azteca, México perdió por 3-2 en un partidazo ante Inglaterra y se quedó afuera de la Copa del Mundo. Los europeos golpearon con dos tantos en un minuto en la primera mitad, los norteamericanos descontaron, Harry Kane amplió de penal y luego Raúl Jiménez volvió a acercar a su equipo, que no logró la igualdad. En cuartos de final, los de Thomas Tuchel se medirán ante Noruega.

La FIFA activó el protocolo por tormenta eléctrica en la previa del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, luego de que una intensa lluvia con actividad eléctrica afectara la Ciudad de México durante la tarde de este domingo. Como consecuencia, el encuentro sufrió un retraso de una hora y comenzó a las 19 hora local, 22 de Argentina, mientras las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.

El organismo aplica un protocolo internacional que obliga a detener o postergar cualquier actividad si se detectan descargas eléctricas dentro de un radio de 13 kilómetros del estadio. La medida llevó al cierre momentáneo del acceso al campo de juego y de algunos sectores del Estadio Ciudad de México, además de ordenar que periodistas, personal acreditado y trabajadores del Centro Internacional de Medios buscaran resguardo hasta que la situación fuera considerada segura.