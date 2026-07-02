Mundial 2026: el problema "imposible de superar" que tiene el DT de Inglaterra para el partido ante México

El entrenador alemán fue categórico sobre la desventaja física que enfrentará su equipo en los octavos de final. El cruce ante el local se juega el domingo en el Estadio Azteca.

Thomas Tuchel encendió la previa del cruce entre Inglaterra y México por los octavos de final del Mundial 2026 . El técnico alemán admitió que la altura de Ciudad de México representará una desventaja que su equipo no logrará resolver a tiempo para el partido del próximo domingo.

El entrenador habló en conferencia de prensa tras la victoria de los Three Lions por 2 a 1 ante República Democrática del Congo, resultado que selló la clasificación inglesa a la siguiente ronda. Consultado por el desafío que se viene, Tuchel no esquivó el tema y fue directo sobre las dificultades físicas que deberá enfrentar su plantel.

"No tenemos forma de adaptarnos a la altitud en tan poco tiempo. Ese proceso lleva mucho tiempo y, físicamente, es imposible en tres o cuatro días", explicó el estratega, según reprodujo Infobae. El Estadio Ciudad de México se ubica a 2.240 metros sobre el nivel del mar, una condición que según el propio técnico no admite solución en el margen disponible entre partidos.

Tuchel y la altura de la CDMX: el factor que preocupa a Inglaterra

El duelo entre Inglaterra y México se jugará el domingo 5 de julio en el histórico Estadio Ciudad de México, con horario a confirmar según la organización local. Para los ingleses, acostumbrados a ciudades prácticamente a nivel del mar como Londres o Manchester, el salto de altitud representa un desafío inédito en el certamen.

Pese al diagnóstico adverso, Tuchel no esquivó el atractivo del cruce y remarcó el condimento histórico del duelo. "Es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar: jugar contra México en el Azteca", señaló el entrenador, en referencia al mítico estadio que albergó la final de 1986.

Aquel antecedente pesa especialmente para Inglaterra: la última vez que el seleccionado disputó un partido mundialista en ese escenario fue justamente en los cuartos de final de México 1986, cuando Diego Armando Maradona los eliminó con los goles de "la Mano de Dios" y el recordado segundo tanto tras una jugada individual.

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Del lado mexicano, el equipo de Javier Aguirre llega a octavos con un andar sólido: cuatro victorias y ningún gol recibido en lo que va del torneo. El Estadio Ciudad de México no registra derrotas para el Tri en partidos mundialistas, un dato que se suma a la ventaja de la altitud a favor del local.

Tuchel también se refirió a la dependencia del equipo respecto de su capitán, autor de los dos goles ante el conjunto congoleño. "El plan no es jugar sin Harry Kane", afirmó el entrenador, aunque mencionó a Ollie Watkins e Ivan Toney como alternativas para situaciones de emergencia dentro de un partido.

El cruce entre Inglaterra y México promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final, con la altura como protagonista silencioso de la previa y un historial cargado de simbolismo entre ambas selecciones.