Fue eliminado con su Selección, se peleó con el DT y anunció su retiro en Instagram: el caso de una figura del mundial

Un futbolista demostró todo su enojo en las redes sociales y comunicó su salida del seleccionado con un fuerte mensaje para el cuerpo técnico.

El mundial 2026 continúa con la depuración de las selecciones que disputan el certamen y cada vez más combinados deben armar las valijas, sacar pasajes y regresar a casa debido a que ya no tienen participación. Si bien esa situación genera un dolor de cabeza mayor en cuanto a lo deportivo, la forma de ser eliminado puede desnudar un caos interno como sucedió en Alemania , donde un jugador está bajo la lupa por no hacerse cargo de un penal en la tanda ante Paraguay.

La jornada del lunes 1 de julio quedó marcada por un partido en específico que se metió en uno de los duelos más dinámicos de la cita debido a que Bélgica logró revertir el 0-2 que sufrió hasta los 86 minutos de partido, lo empató en los 90 y lo dio vuelta en el alargue. Esta situación generó un caos en la selección de Senegal que se le escapó de las manos una victoria que parecía cerrada, principalmente con una de sus figuras que anunció, a través de redes sociales, que no va a seguir en el plantel.

Fue Pape Gueye quien luego de la derrota publicó una historia de Instagram afirmando que no volvería al seleccionado mientras el cargo de entrenador esté ocupado por Pape Thiaw .

"Vuelvo para comentarles algo sobre la eliminación... pero hoy quiero anunciar que, mientras siga este cuerpo técnico, me tomaré un descanso en la selección", escribió con dureza el jugador en un comunicado que solo atinó a tener en el fondo un color totalmente negro. Las principales recriminaciones para el DT llegan por la decisión de sacar de cancha al jugador del Villarreal cuando iban tan solo 21' de la segunda parte. En primera instancia, había afirmado: “Estaba bien físicamente, después es el entrenador quien hace sus elecciones… lo respetamos”.

Pape Gueye redes sociales renuncia

Cómo fue el partido Bélgica-Senegal y cómo sigue el calendario

En el segundo turno Bélgica dejó afuera a Senegal, tras una remontada épica. El equipo africano había sido uno de los mejores terceros y ganaba 2 a 0 a falta de pocos minutos para el final. Sin embargo, el combinado europeo lo empató, llevó la definición en tiempo suplementario y lo ganó con un penal sobre la hora. De esta manera, avanzó a octavos de final del Mundial 2026.

Diarra y Sarr pusieron en ventaja a Senegal, campeón vigente de la Copa de África. Todo parecía conducir a una clasificación nítida, pero en el tramo final aparecieron Romelu Lukaku y Youri Tielemans para igualar las acciones.

En tiempo suplementario, un penal sancionado a instancias del VAR le dio la chance al propio Tielemans de convertirse en héroe de Bélgica, que con el 3 a 2 se metió en la siguiente fase.

bélgica gol fifa

Lo que falta de los 16avos de final

Jueves 2

16:00 | España - Austria

España - Austria 20:00 | Portugal - Croacia

Viernes 3

00:00 | Suiza - Argelia

| Suiza - Argelia 15:00 | Australia - Egipto

| Australia - Egipto 19:00 | Argentina - Cabo Verde

| Argentina - Cabo Verde 22:30 | Colombia - Ghana

En el turno anterior, Inglaterra se lo dio vuelta a República Democrática del Congo

Inglaterra le dio vuelta en el segundo tiempo el partido a República Democrática del Congo por 2 a 1 y selló su clasificación a los octavos de final, donde se enfrentará a México.

Con dos goles de Harry Kane, a los 30 y a los 41 minutos del segundo tiempo, Inglaterra sufrió más de la cuenta con el elenco africano, quien se había puesto en ventaja en la primera mitad con el tanto de Brian Cipenga a los siete minutos.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel sufrió más de lo esperado, estuvo cerca de la eliminación y necesitó un doblete de Harry Kane para revertir un partido que tuvo como gran figura al arquero Lionel Mpasi.

El conjunto africano sorprendió desde el inicio. A los siete minutos del primer tiempo, un centro desde la derecha superó a Djed Spence y Brian Cipenga apareció sin marcas para definir ante Jordan Pickford y establecer el 1-0.

Inglaterra asumió el control del encuentro, dominó la posesión y generó numerosas ocasiones, pero se encontró con una actuación sobresaliente de Mpasi.

El arquero congoleño le contuvo dos cabezazos a Jude Bellingham, desvió un potente remate de Harry Kane y también respondió con seguridad ante otro disparo del mediocampista del Real Madrid.

Además, el defensor Aaron Wan-Bissaka evitó el empate al despejar sobre la línea un remate del delantero Marcus Rashford.

República Democrática del Congo también estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del descanso, pero el disparo de Yoane Wissa se estrelló en el palo.

En el complemento, Inglaterra volvió a monopolizar el juego y Mpasi siguió sosteniendo la diferencia con otra gran intervención frente a Bellingham.

La resistencia africana se quebró a los 30 minutos del segundo tiempo, cuando Declan Rice inició la jugada con un centro cruzado, Anthony Gordon volvió a poner la pelota en el área y Harry Kane conectó de cabeza para igualar el marcador.

Cinco minutos después llegó la remontada: Mpasi volvió a rechazar un potente remate de Bellingham, pero la acción continuó y Kane tomó el rebote, dejó atrás a su marcador y definió con un fuerte disparo para sellar el 2-1 definitivo.

República Democrática del Congo se despidió del torneo tras poner contra las cuerdas a uno de los principales candidatos mientras que Inglaterra avanzó con sufrimiento y buscará los cuartos de final frente a México.