Mundial 2026: la exorbitante suma que se pide en la reventa para ver a Argentina contra Cabo Verde

Los precios oficiales ya se agotaron hace meses y ver a la selección puede costar casi lo mismo que un auto cero kilómetros.

La expectativa por el debut de la Selección Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026 disparó los precios de la reventa en Miami. A pocas horas del cruce ante Cabo Verde, conseguir una entrada para el Hard Rock Stadium se convirtió en una odisea que, en los sectores más exclusivos, puede costar el equivalente a un auto 0 km.

Según un relevamiento realizado en los alrededores del estadio y en plataformas de intercambio de tickets, las ubicaciones más económicas —correspondientes a las categorías 3 y 4— parten desde los USD 1.900. A un dólar blue de referencia, esa cifra representa cerca de $2.878.500 pesos argentinos por el asiento más barato disponible.

La verdadera locura aparece en los sectores premium. Las plateas preferenciales junto al campo se ofrecen desde USD 6.800 y llegan hasta USD 9.000 , mientras que en algunos casos de reventa corporativa y palcos VIP una sola entrada ya se cotiza en USD 13.000 . Al cambio actual, esa cifra ronda los 20 millones de pesos argentinos por un solo lugar para ver a Lionel Messi.

lm seleccion argentina sergio dovio 27 Sergio Dovio

Reventa en Miami: por qué se dispararon los precios para Argentina-Cabo Verde

Las entradas oficiales para el partido se agotaron varios meses antes del comienzo de la Copa del Mundo. Por eso, la única alternativa para los hinchas que no consiguieron ticket en la venta primaria es recurrir a la reventa autorizada por la FIFA o a plataformas como StubHub.

En la cuenta oficial de reventa de la FIFA, hasta el cierre de esta nota, las únicas localidades disponibles eran de categoría "Hospitality", con un valor de USD 9.000 cada una. Se trata de paquetes premium que incluyen servicios adicionales como comida, bebida y estacionamiento en el estadio.

El encuentro ante Cabo Verde es uno de los cinco más solicitados de todo el Mundial, detrás del cruce entre Portugal y Colombia disputado días atrás en la misma ciudad. La cercanía geográfica con Miami, sede que reúne a una de las comunidades argentinas más numerosas de Estados Unidos, explica en parte la voracidad de la demanda.

Según trascendió, cuando todavía existía la posibilidad de que Argentina enfrentara a Uruguay o a España en esta instancia, los tickets de reventa llegaron a ofrecerse a USD 5.000. La confirmación de Cabo Verde como rival alivió parcialmente esa presión, aunque los valores del mercado secundario siguen multiplicando entre tres y cuatro veces el precio original de las entradas.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, había señalado que unos 50.000 argentinos viajaron a Miami sin contar con entrada, por lo que la institución realizó un pedido formal a la FIFA para que se liberen los tickets remanentes. Sin embargo, la disponibilidad en los canales oficiales sigue siendo mínima.