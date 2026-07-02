Mundial 2026: la agenda de este jueves 2 de julio, con dos candidatos

España mide fuerzas con Austria en Los Ángeles y Portugal choca con Croacia en Toronto, por los dieciseisavos. Suiza-Argelia cierra de madrugada.

El Mundial 2026 entra en su quinta jornada de dieciseisavos de final este jueves 2 de julio, con dos partidos que se juegan durante el día y un tercero que arranca ya entrada la madrugada del viernes. La ronda, inédita en la historia de la Copa del Mundo por la ampliación a 48 selecciones, sigue avanzando sin pausa por Estados Unidos y Canadá.

La jornada abre a las 16.00 (hora argentina) con España-Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles. La Roja, primera del Grupo H, llega como amplia favorita ante una Austria que se metió en esta instancia como segunda del Grupo J. El ganador de este cruce ya conoce a su próximo rival: se medirá el lunes 6 de julio en Dallas contra quien avance entre Portugal y Croacia.

Precisamente ese segundo duelo del día, Portugal-Croacia , se juega a las 20.00 en el BMO Field de Toronto. Cristiano Ronaldo, que sigue sumando presencias mundialistas, buscará meter a los lusos en octavos ante una Croacia que quedó segunda en el Grupo L tras caer con Inglaterra y ganarle a Panamá y a Ghana. Es un cruce entre dos generaciones que se cruzaron en múltiples torneos internacionales.

cristiano ronaldo cr7

El tercer turno de la fecha corresponde a Suiza-Argelia, que arranca a las 00.00 —ya oficialmente viernes 3 de julio— en el BC Place de Vancouver. Suiza llegó como líder invicto del Grupo B, con triunfos ante Bosnia y Canadá y un empate ante Qatar. Argelia, en cambio, avanzó como uno de los mejores terceros tras un dramático 3 a 3 ante Austria en la última fecha de grupos.

El ganador de Suiza-Argelia se cruzará en octavos con el vencedor de Colombia-Ghana, que se define recién el viernes.

El sistema de esta instancia es el habitual de las fases eliminatorias: si hay igualdad tras los 90 minutos, se juegan dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno y, de persistir la paridad, la definición llega por penales.

Mientras tanto, la Selección Argentina, ya clasificada como líder del Grupo J, espera su debut en la eliminación directa recién el viernes 3 de julio, cuando enfrente a Cabo Verde en Miami.

Los octavos de final del Mundial 2026 se disputarán entre el sábado 4 y el martes 7 de julio, en la última tanda de partidos que todavía reparte sedes entre Estados Unidos, México y Canadá. A partir de cuartos de final, todo el resto del torneo se juega en territorio estadounidense, rumbo a la final del 19 de julio en Nueva Jersey.

Agenda de hoy, jueves 2 de julio (hora argentina):