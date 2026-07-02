Deportes La Mañana Mundial 2026 "Sería el mayor batacazo de la historia": el videoanálisis del Paraguay de Alfaro

El equipo guaraní ya dio la sorpresa ante Alemania y ahora busca meterse en los cuartos del Mundial 2026. Los puntos fuertes y las chances reales de lograr la hazaña. + Agregar LM Neuquen en







"Sería el mayor batacazo de la historia": el videoanálisis del Paraguay de Alfaro

Paraguay protagonizó uno de los momentos más destacados del Mundial 2026 al vencer a Alemania en la fase de grupos, un resultado que marcó un hito en la historia del fútbol guaraní. Ahora, la selección dirigida por Gustavo Alfaro se prepara para enfrentar a Francia en octavos de final, un duelo que promete ser uno de los grandes desafíos de la competencia.

El triunfo ante Alemania representó, según los analistas, uno de los logros más significativos en la trayectoria de la selección paraguaya. El resultado sorprendió al mundo del fútbol y posicionó al equipo sudamericano como un rival peligroso en el certamen. "Fue uno de los triunfos más importantes de la historia de Paraguay", destacaron durante el bloque mundialista en el streaming LM Neuquén En Vivo.

"Si este Paraguay deja fuera a Francia, sería uno de los grandes batacazos de la historia del deporte mundial", señaló el periodista Facundo Rumene durante su análisis. La dimensión del logro se magnificaría considerando que la selección paraguaya no cuenta con el palmarés ni los nombres de otras potencias sudamericanas.