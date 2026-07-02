Mundial 2026: con casi todos los duelos confirmados, así quedó el cuadro de octavos de final

Tras el triunfo de Inglaterra sobre RD Congo, ya son cuatro los cruces confirmados. Repasá fechas, horarios y las llaves pendientes.

El mapa de los octavos de final del Mundial 2026 sigue completándose. Tras la ajustada victoria de Inglaterra sobre República Democrática del Congo por 2 a 1, en un partido que el equipo de Thomas Tuchel dio vuelta en el primer turno del miércoles, ya son cuatro los cruces confirmados de la próxima ronda.

Inglaterra se medirá con México, anfitrión del torneo, el domingo 5 de julio en el mítico Estadio Azteca. Es uno de los duelos más atractivos de esta instancia: el equipo de Tuchel llega como líder invicto del Grupo L, mientras que El Tri hizo historia al llegar al quinto partido por primera vez desde 1986, sin embargo, con este nuevo formato, mantiene el desafío de pasar a cuartos de final.

Ese mismo domingo, pero en el primer turno, se juega Brasil-Noruega en Nueva York. El sábado 4 de julio, en cambio, arranca la ronda con Canadá-Marruecos en Houston y sigue con uno de los platos fuertes: Francia, una de las candidatas al título, contra la sorpresiva Paraguay, en Philadelphia.

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Las llaves que todavía quedan por resolver

Todavía restan tres cruces de octavos por definirse, y todos dependen de los dieciseisavos que se completan este jueves y viernes. El primero se resuelve hoy mismo: España-Austria y Portugal-Croacia, ambos en cancha este jueves 2 de julio, determinarán quién juega el lunes 6 de julio en Dallas.

La segunda llave pendiente también se define este jueves, aunque ya de madrugada: el ganador de Suiza-Argelia esperará al vencedor de Colombia-Ghana, que juega el viernes, para chocar el martes 7 de julio. La tercera y última incógnita se despeja recién el viernes 3 de julio, con Argentina-Cabo Verde en Miami y Australia-Egipto en Arlington, dos resultados que definirán el cruce del martes 7 en el mismo día que Suiza/Argelia-Colombia/Ghana.

Belgica, después de un triunfo agónico ante Senegal, se enfrenta a Estados Unidos, que superó holgadamente a Bosnia. Será el lunes 6 de julio en Seattle.

Captura de pantalla 2026-07-02 a la(s) 07.48.07 Captura: Promiedos.

Agenda de octavos de final confirmada

Sábado 4/7 — 14.00: Canadá vs. Marruecos | 18.00: Paraguay vs. Francia

— 14.00: Canadá vs. Marruecos | 18.00: Paraguay vs. Francia Domingo 5/7 — 17.00: Brasil vs. Noruega | 21.00: México vs. Inglaterra

— 17.00: Brasil vs. Noruega | 21.00: México vs. Inglaterra Lunes 6/7 — 16.00: Portugal/Croacia vs. España/Austria | 21.00: EE.UU./Bosnia vs. Bélgica/Senegal

— 16.00: Portugal/Croacia vs. España/Austria | 21.00: EE.UU./Bosnia vs. Bélgica/Senegal Martes 7/7 — 13.00: Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto | 17.00: Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana

Los octavos se disputarán entre el sábado 4 y el martes 7 de julio, en la última tanda de partidos que todavía reparte sedes entre Estados Unidos, México y Canadá. A partir de cuartos de final, todo el resto del certamen se juega en territorio estadounidense, camino a la final del 19 de julio en Nueva Jersey.