Mundial 2026: el DT de Congo se enteró de la muerte de su padre en plena conferencia de prensa

Sébastien Desabre recibió la noticia justo después de la eliminación ante Inglaterra. La insólita forma en que se lo comunicaron.

Un momento desgarrador marcó el cierre de la participación de República Democrática del Congo en el Mundial 2026 . El técnico Sébastien Desabre se enteró de la muerte de su padre en pleno vivo, delante de los periodistas, apenas terminada la conferencia de prensa posterior a la eliminación de su equipo ante Inglaterra.

La escena se dio este miércoles en Atlanta, luego de la derrota 2-1 de los Leopardos frente a los ingleses en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Desabre ya había respondido las preguntas habituales de la prensa cuando, sin previo aviso, tomó la palabra el encargado de comunicación de la delegación congoleña.

"¿No hay más preguntas? Les informamos que el seleccionador ha perdido a su padre. Nuestras más sinceras condolencias", dijo el vocero ante los micrófonos, con los periodistas todavía en la sala. El anuncio se hizo de manera pública, al cierre de una comparecencia que hasta ese momento había transcurrido con normalidad.

Cómo reaccionó el DT de Congo tras enterarse de la muerte de su padre

El rostro de Desabre, de nacionalidad francesa, cambió de inmediato. Pasó de una expresión relajada, casi con una leve sonrisa por cómo había cerrado la rueda de prensa, a una mirada de absoluta conmoción. Apenas alcanzó a decir "gracias" antes de ponerse de pie.

Según relataron los presentes, el entrenador se retiró de la sala sin dar mayores explicaciones y sin responder ninguna otra pregunta. Antes de irse, dirigió una mirada seria hacia el vocero, en lo que varios interpretaron como un gesto de fuerte malestar por la manera en que se le había comunicado la noticia.

El video del momento se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron la decisión de anunciar el fallecimiento de forma pública y frente a las cámaras, en lugar de hacerlo en privado. Las críticas apuntaron principalmente al jefe de prensa de la selección congoleña por la falta de sensibilidad del anuncio.

Embed De esta forma le anunció el jefe de prensa de RD Congo a Sebastien Desabre, el DT, que su papá había fallecido tras el partido vs. Inglaterra y le dio sus condolencias pic.twitter.com/xZwRCYg8B7 — Diario Olé (@DiarioOle) July 2, 2026

Hasta el momento, ni el entorno de Desabre ni la Federación Congoleña de Fútbol brindaron detalles sobre las circunstancias de la muerte del padre del entrenador. Tampoco se confirmó si el técnico viajará de inmediato a su país o si permanecerá con la delegación en los próximos días.

Minutos antes de recibir la noticia, Desabre había destacado la actuación de su equipo en el partido, remarcando que sus jugadores mostraron "resiliencia" pese a la derrota. Había señalado que Inglaterra necesitó a Harry Kane, autor de un doblete, para completar la remontada.

Congo llegaba a esta instancia tras una campaña histórica. Era la primera vez que el equipo africano disputaba un Mundial en 52 años y logró meterse en los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros, tras un empate ante Portugal, una derrota ajustada con Colombia y un triunfo sobre Uzbekistán. La eliminación ante Inglaterra puso fin a ese recorrido, en una jornada que terminó marcada por el dolor personal de su entrenador.

Desabre, de 49 años, había asumido la dirección técnica de la selección congoleña en 2022, con el objetivo de llevar al país a su primera clasificación mundialista en más de cinco décadas. Cumplido ese objetivo, ahora deberá afrontar el duelo familiar lejos de las canchas, en su regreso a Francia o a la República Democrática del Congo.