Tapados de dólares: la suma millonaria que ganó Alpine por los puntos de Colapinto y Gasly en Silverstone

Los tres puntos obtenidos por ambos pilotos, de los cuales dos fueron de Colapinto, representaron una ganancia exorbitante para la escudería francesa.

Cuando parecía que se venía un fin de semana caótico en el Gran Premio de Silverstone , Franco Colapinto dejó en evidencia su buen manejo con una gran largada y un rendimiento sólido, acompañado de la suerte por el abandono de Verstappen y la rotura de Antonelli, que lo catapultó al noveno lugar en la grilla final . Este resultado fue un salto de confianza para el piloto que avanzó diez lugares en la carrera y sumó dos unidades.

No solo es importante para el rendimiento deportivo sino que también fue importante para la economía de la escudería Alpine que obtuvo una suma millonaria producto de los puntos que sumaron Franco y su compañero Pierre Gasly . Las tres unidades representaron millones de dólares para la equipo francés.

Por su parte, los dos puntos que consiguió Colapinto generaron una ganancia de U$D2.931.820 para las arcas de Alpine , mientras que por su parte Gasly hizo que la escudería sume U$D1.465.910. Con los tres puntos sumados, la escudería que tiene como asesor ejecutivo a Flavio Briatore habría conseguido U$D4.397.730.

En 2025 fueron 3.870 millones los que se repartieron en los 2640 puntos que estaban en juego (101 puntos por Gran Premio, 36 por Sprint, multiplicado por los 24 GP de la temporada y las seis minicarreras). Teniendo en cuenta el pozo que se repartió en la anterior campaña, cada punto representa U$D1.465.910.

Puntos en el campeonato de constructores 2026

Mercedes – 333 puntos

Ferrari – 255 puntos

McLaren – 179 puntos

Red Bull – 128 puntos

Alpine – 60 puntos

Racing Bulls – 59 puntos

Haas – 21 puntos

Williams – 11 puntos

Audi – 6 puntos

Aston Martin – 1 punto

Cadillac – 0 puntos

Franco Colapinto remontó diez puestos en Silverstone: el ganador y las posiciones

Franco Colapinto tuvo este domingo una de sus mejores actuaciones del año en la Fórmula 1. En el Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en el histórico circuito de Silverstone, el piloto argentino remontó diez posiciones desde el 19° puesto de largada y cruzó la meta en el noveno lugar, sumando dos puntos para la escudería Alpine.

El fin de semana había arrancado de manera complicada para el corredor de 23 años. El sábado, tras protagonizar una gran largada que le permitió ganar cinco posiciones en la carrera Sprint —donde finalizó 12°—, sufrió un fuerte despiste en la clasificación para la carrera principal que lo dejó eliminado en la Q1 por primera vez en la temporada, relegándolo al 19° lugar de la grilla.

Sin embargo, el domingo fue otra historia. Con una gran salida, Colapinto escaló rápidamente posiciones y ya en la primera vuelta se ubicaba 14°.

Administró de buena manera el ritmo de carrera y el desgaste de neumáticos, ingresando a boxes en la vuelta 23 para colocar gomas duras. Aunque la parada resultó algo lenta, el piloto de Alpine volvió a meterse en la pelea y se sostuvo en zona de puntos hasta el final.

Franco Colapinto: accidentada carrera y la disputa con Pierre Gasly

La carrera tuvo un desenlace particularmente accidentado: el abandono de Max Verstappen sobre el final obligó a la entrada del auto de seguridad, lo que benefició a Colapinto. A eso se sumó una penalización de cinco segundos para el líder del campeonato, Kimi Antonelli, por excederse de los límites de pista, lo que le permitió al argentino sumar una posición más en la clasificación final.

En un fin de semana que aparentaba complicado luego de una clasificación decepcionante, el piloto destacó que “fue una carrera muy buena” y valoró haber conseguido una buena largada: “a veces la injusticia llega a su fin y tenemos un poco de buena suerte”.

Colapinto tuvo un rendimiento parejo durante toda la carrera, a pesar de no conseguir un ritmo constante al inicio de su stint con las ruedas duras, y pudo mantenerse a la puerta de los puntos durante gran parte de la competencia, por lo que pudo aprovechar los errores ajenos para sumar dos puntos importantes.

Quizás, la máxima tensión la vivió con su compañero de equipo, Pierre Gasly, que en el comienzo de la carrera casi lo choca tras una mala maniobra por intentar proteger su lugar.

Esto molestó a Colapinto, que lo insultó por radio, pero también le dejó un mensaje ante la prensa cuando fue consultado por esta situación: “Vean la cámara a bordo. Estuvo muy cerca (de chocarlo). Lo hablaremos después”, dijo el argentino.

Fórmula 1: el ganador del GP de Gran Bretaña

El Gran Premio de Gran Bretaña quedó en manos de Charles Leclerc, quien logró su primera victoria de la temporada. Lo acompañaron en el podio George Russell y Lewis Hamilton. Para Colapinto, el resultado representa una de sus mejores carreras desde su llegada a la Máxima y una muestra de su capacidad de recuperación tras una clasificación adversa.

La Fórmula 1tendrá ahora una semana de descanso antes de retomar la actividad con el Gran Premio de Bélgica, en el trazado de Spa-Francorchamps, del 17 al 19 de julio.