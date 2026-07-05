Impresionante: la memorable apilada de Franco Colapinto en Silverstone

El argentino había largado en el 19° puesto en Gran Bretaña, pero se sacó de encima varios autos en la largada y terminó 9° para sumar puntos.

Franco Colapinto tuvo una de sus largadas más destacadas desde que llegó a la Fórmula 1 y volvió a mostrar su capacidad de recuperación en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. El piloto argentino de Alpine partió desde el puesto 19 y logró avanzar rápidamente en las primeras curvas de la competencia, aprovechando cada espacio que se abrió en un inicio caótico del pelotón. En apenas metros, ya había escalado cuatro posiciones para ubicarse en zona media del clasificador y encarar con otro aire el resto de la carrera .

El argentino eligió un planteo agresivo desde el inicio, abriéndose hacia la izquierda en la largada para evitar el tráfico más intenso del centro de la pista. Esa decisión le permitió encontrar huecos inesperados y ejecutar maniobras limpias sin entrar en roces ni comprometer su estrategia. A la par de su compañero Pierre Gasly, el oriundo de Pilar entendió rápidamente cómo se movía el grupo en las primeras curvas y supo capitalizar cada error o vacilación de los rivales .

Con el correr de las vueltas, el ritmo del Alpine acompañó su progresión y le permitió seguir avanzando. El joven bonaerense no solo sostuvo su posición ganada en el arranque, sino que logró superar a otros tres autos más en distintos tramos de la carrera , mostrando consistencia y una lectura inteligente del desgaste de los neumáticos. Esa evolución lo colocó momentáneamente en el puesto 11, muy cerca de la zona de puntos.

Mención especial para el PEDAZO de largada que se mandó Franco Colapinto hoy en Silverstone. Pasó de P19 a P14 y terminó la carrera con 5 posiciones más. Locura lo de este tipo hoy pic.twitter.com/bvDEa4tkrQ

La largada del ex Williams fue uno de los momentos más destacados del Gran Premio, al punto de convertirse en la mejor progresión inicial de toda la jornada. Ningún otro corredor logró una remontada tan rápida en tan pocas vueltas, lo que reforzó la idea de que el argentino tiene una capacidad especial para aprovechar situaciones de carrera complejas. En un circuito exigente como Silverstone, donde los sobrepasos no son sencillos, su actuación inicial marcó una diferencia clara.

En el desarrollo posterior de la competencia, Colapinto continuó con un ritmo competitivo que le permitió mantenerse en la pelea por los puntos durante buena parte de la carrera. Aunque el desgaste del auto y la estrategia general del equipo condicionaron su avance final, el argentino logró sostenerse en el sector de arriba de manera intermitente y pelear mano a mano con autos de mayor experiencia en la categoría. Su mano a mano más importante fue contra Gabriel Bortoleto, pero todo cambió en el cierre.

"HICE UNA MUY BUENA CARRERA. SIEMPRE LA INJUSTICIA EN ALGÚN PUNTO LLEGA A SU FIN". La felicidad de Franco Colapinto por sumar puntos en Silverstone tras largar 19° en la carrera.



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En qué posición terminó Franco Colapinto en Silverstone

Finalmente, el piloto de Alpine cerró su participación en el noveno puesto, sumando puntos importantes gracias al abandono de Max Vertsappen y a los problemas de Kimi Antonelli, con penalización incluida. Más allá del resultado, su largada y su capacidad de progresión volvieron a colocarlo como uno de los momentos más apasionantes del campeonato. En un fin de semana exigente, Franco respondió con rendimiento, consistencia y agresividad medida.