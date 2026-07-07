Por la falta de nieve, la apertura del cerro Chapelco será sólo para peatones

Desde el centro de esquí aclararon que hay pronóstico de nevadas para los próximos días, lo que permitirá practicar deportes de inviernos con nuevos servicios.

La esperada apertura de lo que se anticipa como una temporada histórica para el cerro Chapelco quedó limitada por las condiciones climáticas y la falta de nieve . El centro de esquí cercano a San Martín de los Andes abrirá este 8 de julio pero limitará el ascenso sólo para peatones y hasta los 1600 metros, mientras aguardan por nuevas nevadas para habilitar todos sus servicios.

La administración del centro de esquí informó que, tras evaluar las condiciones climáticas de las últimas horas, las pistas todavía no reúnen los requisitos necesarios para la práctica de deportes invernales.

Por eso, la actividad del primer día de la temporada 2026, este miércoles 8 de julio, se limitará al ascenso de peatones hasta la cota 1600 a través de la nueva telecabina.

La decisión se tomó en base a la necesidad de preservar la seguridad de los visitantes mientras se aguarda la llegada de nuevas precipitaciones que permitan consolidar el manto de nieve en los sectores superiores.

A pesar de esta restricción inicial para la jornada de apertura, las previsiones meteorológicas para los próximos días generan optimismo entre las autoridades del cerro. Se estima que el inicio del esquí y el snowboard ocurrirá en el corto plazo a partir de las nevadas previstas.

Los cambios en el cerro Chapelco

Este año, y a partir del cambio de concesión en el centro invernal, Chapelco encara lo que define como una transformación histórica luego de una modernización que se dio a partir de inversiones millonarias en infraestructura y servicios.

La principal novedad será la incorporación de una nueva Telecabina para 10 personas, que unirá la Base con la cota 1600 en apenas cinco minutos y tendrá una capacidad de transporte de hasta 3.000 personas por hora. Este nuevo medio de elevación permitirá reducir significativamente los tiempos de espera y mejorar la circulación de visitantes en la montaña.

Otra de las grandes mejoras será el nuevo estacionamiento totalmente pavimentado, que duplica la capacidad y mejorará el acceso de los visitantes, en una inversión muy demandada por los esquiadores, que este año se hace realidad.

Además, los Smart Lockers, un sistema que llega a Argentina de la mano de Chapelco, permitirá reservar, de manera online, espacios para guardar el equipamiento durante varios días y acceder a ellos utilizando la misma tarjeta del pase, en un edificio especialmente construido para ese servicio.

La renovación también alcanza a la Base, donde funcionarán un Rental completamente renovado, con más de 2.000 equipos nuevos; el restaurante La Base, con un nuevo diseño y propuesta gastronómica; una cafetería con productos artesanales; un local exclusivo para la Escuela de Esquí y Snowboard; además de otros servicios para los visitantes.

En la cota 1600 se desarrolló un nuevo sector comercial que contará con cafetería, kiosco, Smart Lockers para mochilas, oficina de ventas de la Escuela y servicio de fotografía.

Por su parte, la montaña continúa incorporando infraestructura con nuevos cañones de nieve entre la cota 1400 y la Base, como parte del proceso de modernización iniciado en 2025.

Opciones de esquí en toda la provincia

La apertura de Chapelco se suma a una oferta provincial que ya está activa en diversos puntos de la cordillera. Neuquén consolidó para este invierno una estrategia de aperturas escalonadas que comenzó en el mes de junio y se completa durante la primera quincena de julio.

El centro de esquí Cerro Bayo, en Villa La Angostura, fue el primero en habilitar sus pistas para principiantes el pasado 13 de junio, tras una semana de operación exclusiva para peatones. Este complejo también presenta mejoras en su infraestructura, como una nueva aerosilla cuádruple, una máquina pisapistas de última generación y una mayor capacidad para la fabricación de nieve artificial.

Por otro lado, Caviahue Ski & Resort programó la apertura de la totalidad de sus pistas para este mismo 8 de julio. Desde el 4 de julio, el centro ubicado al pie del volcán Copahue ya mantenía operativo el sector de principiantes, con los servicios de escuela, rental y confitería. Al igual que Chapelco y Cerro Bayo, Caviahue sumó una telesilla cuádruple y seis cañones de nieve adicionales para garantizar la operatividad de sus trayectos.

En Villa Pehuenia, el Parque de Nieve Batea Mahuida inició sus actividades el 1 de julio bajo la administración de la comunidad mapuche Puel. Este destino mantiene su perfil orientado a las familias y a quienes dan sus primeros pasos en los deportes de invierno, con tarifas promocionales para residentes de la provincia y la incorporación de pases de mediodía.

La oferta en el norte neuquino está representada por el Parque Recreativo El Llano, en Andacollo, que abrió sus puertas el 20 de junio. Su propuesta incluye caminatas con raquetas, trineos y trekking sobre nieve, además de contar con servicios de gastronomía regional y un domo geodésico para la atención del turista.

Finalmente, Lago Hermoso Ski, sobre la Ruta de los Siete Lagos, comenzó la temporada el 1 de julio. El uso de nieve artificial permitió que más de 300 personas utilizaran el sector de principiantes durante la jornada de apertura. El complejo trabaja actualmente para ampliar la superficie habilitada y mantiene su política de capacidad limitada para asegurar una atención personalizada a los visitantes.