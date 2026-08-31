Sin lugar en el Manchester City, el Diablito Echeverri se va a otro club de Europa

Según trascendió, el jugador cambiará de club debido a que no tiene lugar en el elenco ingles. A qué club irá.

Claudio Echeverri no pudo asentarse en el Manchester City a pesar de que tuvo oportunidades futbolísticas para hacerlo debido al lugar que le dieron en los amistosos en el ciclo de Pep Guardiola y el actual de Enzo Maresca . En las últimas horas trascendió que el habilidoso jugador surgido en River tendrá un nuevo destino en su carrera deportiva.

Según confirmó el medio deportivo Bolavip , el jugador será cedido a un club importante de Europa que es protagonista en Champions League . Allí compartirá club con varios argentinos.

La información trascendida afirma que el joven futbolista de 20 años será nuevo jugador del Benfica de Portugal , equipo en el que compartiría lugar con Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni , con los que compartió en las categorías juveniles del seleccionado argentino.

Esta vez, el préstamo será diferente debido a que el club luso tendrá la opción de compra a su favor, en caso de que así lo pretenda. Esto será cuestión de análisis debido a que evaluarán su rendimiento deportivo una vez que sume minutos.

Si se concreta esta salida, será la tercera cesión del jugador: se fue a Bayer Leverkusen y pasó por Girona de España, propiedad del grupo inversor que también es dueño de los citizens. Más allá del interés de los portugueses, había recibido interés del Betis de España y Sheffield United, el elenco de la segunda división de Inglaterra.

Según confirmaron, viajará en las próximas horas para realizar la revisión médica y firmar contrato hasta el 30 de junio del 2027.

Acuerdo cerrado: Changuito Zeballos arregló con un club europeo y se va de Boca

Finalmente, el habilidoso atacante de Boca se despedirá de sus compañeros para dar el salto al fútbol europeo tal como pretendía para seguir su carrera deportiva. En las últimas horas el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano contó en sus redes sociales las condiciones del acuerdo y el nuevo club en el que jugará el joven de 24 años.

"Acuerdo verbal para fichar a Exequiel Zeballos del Boca Juniors, ¡aquí vamos!", comenzó diciendo. A su vez, confirmó que el club al que llegará el Changuito "pagará una tarifa de traspaso de 4 millones de euros más una cláusula de venta del 40% para Boca Juniors, aceptada por el presidente (Juan Román) Riquelme esta noche. Zeballos, listo para someterse a pruebas médicas", afirmó.

Serie A side AC Monza reach verbal agreement to sign Exequiel Zeballos from Boca Juniors, here we go!



Monza will pay €4m transfer fee plus 45% sell-on clause for Boca Juniors, accepted by president Riquelme tonight.



Zeballos, set to undergo medical at Monza. pic.twitter.com/SSW9h1G3eH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

Cuál es el club al que desembarcará

Luego del coqueteo con el Napoli de Italia que lo tenía en su lista de deseos pero quería sacarlo una vez que termine su contrato con el xeneize para evitar abonar la cláusula de rescisión, el Monza del mismo país aceleró y acordó todas las condiciones con el elenco de La Ribera para llevárselo.

Tal como confirmó el periodista italiano, el jugador está a un paso de realizar la revisión médica y convertirse en nuevo jugador de la institución.